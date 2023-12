Neu bei Netflix: Der beste Sci-Fi-Film der letzten Jahre, der in 2 Monaten mit einem bombastischen Kriegs-Epos fortgesetzt wird

Eines der größten Sci-Fi-Meisterwerke der letzten Jahre ist jetzt bei Netflix verfügbar. Der Blockbuster wird in Kürze mit einem offenbar noch bildgewaltigeren Sequel fortgesetzt.

Epische Geschichten brauchen epische Bilder. Diese Vorgabe hat sich Denis Villeneuve für Dune offenbar doppelt und dreifach hinter die Ohren geschrieben. Den besten und bildgewaltigsten Sci-Fi-Film der letzten Jahre gibt es jetzt bei Netflix zu streamen.

Bei Netflix: Sci-Fi-Epos Dune erzählt eine 58 Jahre alte Geschichte mit Mega-Monstern

Dune dreht sich um den jungen Paul Atreides (Timothée Chalamet), der als Thronfolger seines Hauses seinen mächtigen Vater (Oscar Isaac) zum Wüstenplaneten Arrakis begleitet: Nur dort wird die wichtigste Ressource des Dune-Universums abgebaut. Weder die gigantischen Sandwürmer noch die eingeborenen Fremen sind den Reisenden besonders wohlgesonnen. Aber die Gefahr droht aus einer ganz anderen Ecke.

Dune basiert auf dem gleichnamigen Roman Frank Herberts von 1965 und soll in Kürze mit dem Sequel Dune: Part Two fortgesetzt werden. Den Trailern nach zu urteilen, wird der eher bedächtige Rhythmus des ersten Teils dort in ein bombastisches Kriegsfilm-Epos münden.

Schaut euch hier den Trailer zu Dune 2 an:

Dune: Part Two - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wann kommt Dune 2 ins Kino?

Wer das Sequel bereits kaum erwarten kann, muss nur noch wenige Monate ausharren: Dune 2 wird am 29. Februar 2024 im Kino erscheinen. Neben Chalamet ist unter anderem Zendaya (Spider-Man: No Way Home) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.