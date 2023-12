Schnell bei Netflix, Amazon & Co. nachholen: Die 10 besten Streaming-Filme 2023, von Fantasy-Epos zu Action-Eskalation

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kein Wort gesprochen wird: Das sind die besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Heute haben wir eine besondere Bestenliste für euch. In der neuesten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf das Streaming-Jahr 2023. Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir haben zehn spannende Titel herausgesucht und stellen sie euch vor.

Wusstet ihr, dass dieses Jahr die Highschool-Version von Fight Club zu Amazon kam? Und habt ihr bereits die vier (!) Kurzfilme von Wes Anderson bei Netflix entdeckt? 2023 hatte einige unerwartete Streaming-Highlights aus dem Filmbereich zu bieten. Sogar eine Begegnung mit Außerirdischen konnten wir im Heimkino erleben.

Die 10 besten Streaming-Filme bei Netflix, Amazon und Co.

In knapp eineinhalb Stunden führen wir euch durch die Leuchtfeuer des Jahres 2023. Hier könnt ihr schon einen Blick auf die Top 10 werfen. Unsere ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Platzierungen erfahrt ihr im Podcast.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

