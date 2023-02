Neue The Walking Dead-Serie zeigt erstmals Maggies jetzt viel älteren Sohn – er musste neu besetzt werden

Der Teaser-Trailer zum nächsten The Walking Dead-Spin-off Dead City liefert neue Einblick in die Rückkehr von Negan und Maggie. Und noch eine weitere Figur ist zurück.

Einen richtigen Abschluss haben wir mit dem Serienfinale von The Walking Dead nicht bekommen. Denn in mehreren Spin-offs werden die Geschichten einiger Charaktere bald fortgeführt. Die erste Fortsetzungs-Serie lässt Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) erneut aufeinander treffen und geht bereits diesen Juni an den Start.

AMC hat nun einen neuen Teaser zu The Walking Dead: Dead City veröffentlicht. Dieser ist zwar nur 15 Sekunden lang, zeigt uns jedoch erstmals das Ereignis, welches die beiden Erzfeinde wieder zusammen bringt. Und es gibt noch eine weitere Überraschung.

Der neue Teaser zu The Walking Dead: Dead City bringt Maggies Sohn in Gefahr:

The Walking Dead: Dead City - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

Im Finale von The Walking Dead trennten sich die Wege von Negan und Maggie. Die neue Serie macht nun einen Zeitsprung von mehreren Jahren und wird das wiedervereinte Duo auf einen gefährlichen Trip in Richtung New York City schicken. Warum sie sich ausgerechnet auf die von Zombie-Horden und brutalen Plünderern überlaufene Insel Manhattan begeben? Der Grund ist eine Rettungsmission.

Maggies Sohn Herschel wurde von einem neuen Schurken namens The Croat (Zeljko Ivanek) entführt. Und ausgerechnet Negan, der Mörder von Hershels Vater Glenn, soll die einzige Person sein, die den mittlerweile zum Teenager herangewachsenen Jungen retten kann.

Der Teaser-Trailer zu Dead City bestätigt nicht nur die Rückkehr von Hershel Rhee. Die Rolle wurde auch neu besetzt. Aufgrund des größeren Zeitsprunges bekommen wir in der The Walking Dead-Fortsetzung einen neuen Hershel zu sehen.

AMC Hershel: The Walking Dead vs Dead City

Noch ist nicht bekannt, welcher Darsteller den Charakter in der neuen Serie spielt. Zuvor verkörperte der mittlerweile 12-jährige Kien Michael Spiller Maggies Sohn in der 10. und 11. Staffel. Ebenso ist noch nicht bekannt, in welcher Form das Spin-off mit Negans Happy End mit Ehefrau und (im Finale noch ungeborenem) Kind umgehen wird.

Wann startet die neue The Walking Dead-Serie Dead City?

Die neue The Walking Dead-Serie wird in den USA im Juni 2023 bei AMC starten. Einen konkreteren Starttermin gibt es bisher nicht. Die erste Staffel wird aus insgesamt sechs Episoden bestehen. Wann und wo Dead City in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.