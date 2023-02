The Walking Dead mit Zeitschleifen und Geisterhäusern: Das ungewöhnlichste Zombie-Spin-off gibt’s jetzt endlich auch in Deutschland

Lange mussten The Walking Dead-Fans warten. Jetzt ist das Serien-Spin-off Tales of the Walking Dead endlich auch in Deutschland gestartet. Es ist ein spanndens Experiment für das Zombie-Franchise.

Anthologie-Spin-offs zu populären Serien und Franchises sind derzeit voll im Trend. American Horror Story, Star Wars, das MCU und sogar The Boys haben in den vergangenen Jahren Ableger hervorgebracht, die ihre jeweiligen Erzählwelten mit eigenständigen (Mini-)Geschichten erweitern. Und jetzt ist auch die Horror-Serie The Walking Dead dran.

Mit Tales of the Walking Dead wird das Zombie-Franchise um eine Anthologie-Serie erweitert. Nach Fear the Walking Dead und World Beyond ist dies das mittlerweile dritte Spin-off. In den USA startete die neue The Walking Dead-Serie bereits im vergangenen Sommer. Nach langer Wartezeit ist sie am 19. Februar 2023 nun endlich auch in Deutschland bei MagentaTV gestartet.

Tales of the Walking Dead ist die bisher ungewöhnlichste The Walking Dead-Serie

Seit dem 19. Februar stehen alle sechs Folgen von Tales of the Walking Dead bei MagentaTV zum Streamen bereit. Hierbei handelt es sich um das wohl gewagteste Experiment des The Walking Dead-Serienuniversums. Als Anthologie erzählt jede Episode eine eigenständige Geschichte zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Zombie-Apokalypse. Und das mit (meist) bisher unbekannten Charakteren.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Tales of the Walking Dead:

Einige Fans denken sicher, dass The Walking Dead nach 12 Jahren und drei Serien kaum noch etwas Neues erzählen kann. Tales of the Walking Dead kontert dies mit ungewöhnlichen Genres und Erzählarten und bietet damit erfrischend neue Perspektiven auf die nur allzu vertraute Zombie-Apokalype.



So versucht sich beispielsweise eine Zeitschleifen-Episode als schräge Komödie, während eine andere in ein möglicherweise von Geistern heimgesuchtes Spukhaus entführt. Der Kern von The Walking Dead wird aber beibehalten. Auch hier stehen menschliche Schicksale und Charakter-Geschichten im Fokus.

Zur Star-gespickten Besetzung gehören unter anderem Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Jessie T. Usher (The Boys), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) sowie Parker Posey und Olivia Munn. Sie alle spielen komplett neue Figuren.

Zudem kehren auch zwei bekannte The Walking Dead-Charaktere für eine Folge zurück. Samantha Morton ist erneut als Alpha zu sehen – bevor sie und ihre Tochter Lydia zu Flüsterern wurden.

The Walking Dead stirbt nicht: Diese Spin-off-Serien kommen noch

Daryl bekommt seine eigene Serie

Obwohl The Walking Dead selbst im vergangenen November nach 11 Staffeln und 177 Episoden endete, ist das Zombie-Franchise selbst noch lange nicht vorbei. Diesen Mai startet die bereits 8. (aber auch letzte) Staffel von Fear the Walking Dead, ehe im Anschluss gleich drei neue Spin-offs eine neue Ära für The Walking Dead einläuten.

Alle The Walking Dead-Serien im Überblick:

Im kommenden Jahr werden wir nach einem kurzen Häppchen im Serienfinale Michonne und Rick Grimes endlich wieder gemeinsam in einer The Walking Dead-Serie zu sehen bekommen. Ihr gemeinsames Spin-off wird dann die 7. Serie des Zombie-Franchise sein.

