The Walking Dead verrät endlich, warum Maggie im Spin-off ausgerechnet Negans Hilfe braucht und kopiert sich dabei selbst

Endlich wissen wir, warum Maggie und Negan im The Walking Dead-Spin-off Dead City gemeinsam in New York landen. Doch die Handlung erinnert stark an das Finale der Mutterserie.

Als das Spin-off The Walking Dead: Dead City angekündigt wurde, waren die Fragezeichen groß: Warum sollten sich ausgerechnet Maggie und Negan zusammentun? Wie Screenrant berichtet, wurde bei der TCA Press Tour 2023 endlich der Grund bestätigt.

Eine Entführung von ihrem Sohn Hershel hat zur Folge, dass Maggie den Mörder ihres Mannes um Hilfe bittet.

Maggie und Negan gehen nach New York und The Walking Dead gehen die Ideen aus

Im Herbst 2022 ging die Mutterserie The Walking Dead mit Staffel 11 zu Ende. Eine Storyline in der dritt- und vorletzten Folge war die Entführung von Maggies Sohn Hershel. Er wurde gemeinsam mit anderen Kindern von Soldat:innen des Commonwealths eingesackt und in einer geheimen Location weggesperrt.

AMC The Walking Dead: Maggies und Glenns Sohn Hershel

Eines der großen Themen am Ende der 11. Staffel war demnach die Suche von Maggie nach Hershel und von Rosita nach ihrer Tochter Coco. Auch der tiefe Hass von Maggie gegenüber Negan sowie Negans Reumütigkeit und Schuldgefühle wurden im Finale ausführlich und zufriedenstellend bearbeitet.

Obwohl das explosive und traurige Verhältnis von Maggie und Negan bereits nuanciert zu Ende erzählt wurde, greifen es die Drehbuchautor:innen erneut auf. Damit sie einen driftigen Grund für Maggies Verhalten haben, konstruieren sie eine erneute Entführung.

Abgesehen davon, dass sich The Walking Dead hier in mehrfacher Hinsicht selbst kopiert, macht Maggies Entscheidung durchaus Sinn. Sie bittet Negan um Hilfe, da sie niemand anderen kennt, dessen Leben ihr so wenig wert ist, der gleichzeitig ein gefährlicher und unberechenbarer Überlebenskünstler ist und der ihr so viel schuldet.

Die beiden landen auf ihrer Suche nach Hershel in Manhattan, das seit der Zombieapokalypse vom Festland abgeschnitten ist. Die sechs Folgen des Spin-offs The Walking Dead: Dead City wurde ursprünglich für den Frühling 2023 angekündigt, jetzt aber für den Juni 2023 eingeplant.

