Wichtigste Hollywood-Ehrung könnte revolutioniert werden – und würde John Wick-Fans zum Jubeln bringen

Besondere Action-Choreographien und spektakuläre Stunts aus Filmen wie der John Wick-Reihe spielen bei den Oscars bislang keine Rolle. In Zukunft könnte sich das jetzt ändern.

In den letzten Jahren ist eine eigene Stunt-Kategorie für die Oscarverleihung immer wieder diskutiert worden. Gerade spektakulär-brachiale Action-Feste wie die John Wick-Reihe wurden ohne eine solche Berücksichtigung bisher immer bei der größten Hollywood-Ehrung übergangen.

Erst dieses Jahr ist mit The Fall Guy ein Blockbuster erschienen, der Stuntleuten in der Filmbranche einen eigenen Film widmet. In Zukunft könnte dieser Art von waghalsigen Manövern aber wirklich noch bei den Oscars berücksichtigt werden, wenn es nach einer aktuellen Meldung geht.

Academy beschäftigt sich offenbar mit Einführung von Stunt-Kategorie für Oscars

Im Gespräch mit dem Empire -Magazin verriet der derzeitige Academy CEO Bill Kramer, dass zurzeit innerhalb der Organisation tatsächlich über die Möglichkeit einer neuen Kategorie für Stunts gesprochen wird. Seiner Aussage nach wird die Einführung für die Oscarverleihung gerade in Betracht gezogen:

Wir haben eine neue Auszeichnung hinzugefügt, die in zwei Jahren für Casting-Direktoren eingeführt wird. Also sind wir immer offen für solche Diskussionen.

2026 wird die Academy erstmals einen Oscar für das Beste Casting vergeben. Hierbei werden dann nicht mehr nur einzelne Personen, sondern die Zusammenstellung eines ganzen Ensembles geehrt. Es ist die erste neue Oscar-Kategorie seit der Einführung der Bester animierter Spielfilm-Sparte im Jahr 2001.

Falls für die Oscars auch noch eine zusätzliche Stunt-Kategorie eingeführt werden sollte, dürften sich vor allem John Wick-Fans freuen. Ein fünfter Teil des Action-Kults mit Keanu Reeves wurde noch nicht offiziell angekündigt. Falls er kommt, dürfte er eine Auszeichnung in dieser Kategorie aber sicher haben.

