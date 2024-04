Heute startet der ultimative Sommer-Blockbuster 2024 im Kino – sogar Steven Spielberg liebt den Film

Mit der Action-Komödie The Fall Guy legt das Blockbuster-Jahr 2024 richtig los. Schon jetzt lässt sich sagen: Das Treffen von Ryan Gosling und Emily Blunt ist einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres.

Das Blockbuster-Jahr 2024 stand bisher im Zeichen von Epen über Tod und Zerstörung. Die heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Two dreht sich um die Vorherrschaft über einen ganzen Planeten. Godzilla x Kong: The New Empire entführt in immer tiefer gelegene Schichten unserer Erde und entfesselt dort eine Monster-Prügelei mit riesigen Kreaturen. Mächtig. Vielleicht sogar zu mächtig. Erdrückend sozusagen.

Wenn ihr auf der Suche nach unverbindlichem Popcorn-Spaß seid, der alle Zutaten eines perfekten Sommer-Blockbusters mit sich bringt, startet heute genau der richtige Film im Kino für euch. The Fall Guy ist eine extrem kurzweilige Achterbahnfahrt, die sich vor Hollywoods Stunt-Menschen verbeugt und mit zwei unfassbar gut aufgelegten Stars eines der besten Genres überhaupt zelebriert: die romantische Action-Komödie.

Ryan Gosling stolpert als abgewrackter Stuntman durch The Fall Guy und versucht, Emily Blunt zu beeindrucken

Die Geschichte von The Fall Guy dreht sich um den Stuntman Colt Seavers (Ryan Gosling), der nach einer schweren Verletzung nicht nur seine Karriere, sondern auch die Liebe seines Lebens verliert: Kameraoperateurin Jody Moreno (Emily Blunt). Erst Jahre später laufen sich die beiden wieder über den Weg, als Jody ihren ersten eigenen Film dreht. Von einem glücklichen Wiedersehen kann jedoch nicht die Rede sein.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Fall Guy schauen:

The Fall Guy - Trailer (Deutsch) HD

Jodys Film, ein millionenschwerer Sci-Fi-Blockbuster, hat das Budget überzogen und sogar seinen Hauptdarsteller verloren. Der arrogante Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) ist allerdings nicht abgesprungen, sondern schlicht und ergreifend verschwunden. Colt soll ihn im Auftrag der ehrgeizigen Produzentin Gail Meyer (Hannah Waddingham) wiederfinden. Doch eigentlich gibt es nur eine Sache, die ihn beschäftigt. Jody.

Das Chaos ist vorprogrammiert: Colt stolpert fortan von einem Filmset in das nächste und bald verschwimmen die Grenzen zwischen seiner Arbeit als Stuntman und den echten Gefahren des Lebens. Hier ein achteinhalbfacher Überschlag vor der Kamera, der sogar dem legendärsten Casino Royale-Stunt Konkurrenz macht. Dort ein rastloses Hechten durchs Kugelgewitter in stylishen Neonfarben.

Mit The Fall Guy liefert Hollywood-Action-Experte David Leitch seinen besten Film seit John Wick ab

Inszeniert wurde The Fall Guy von David Leitch, der selbst über einen Stunt-Hintergrund verfügt und an der Entstehung einer der definierenden Action-Reihen der vergangenen Dekade beteiligt war. Zusammen mit Chad Stahelski inszenierte er den ersten John Wick-Film. Danach folgten große Blockbuster wie Deadpool 2 und Hobbs & Shaw, ganz zu schweigen von Action-Knallern wie Atomic Blonde und Bullet Train.

Universal The Fall Guy

Mit The Fall Guy setzt Leitch der Stunt-Welt ein packendes, berührendes, wenn auch überlanges Denkmal. Sein Film zollt den Menschen Tribut, die am Set ihr Leben riskieren. Für die meisten Zuschauenden im Kino ist ihre Arbeit unsichtbar. In The Fall Guy fungiert sie dagegen als treibender Motor der Geschichte. Und so bewegen wir uns durch zahlreiche aufwendige sowie detailverliebt gestaltete Set-Pieces.

Vom wilden Farbfeuerwerk bis zum brutalen Faustkampf: Leitch will jede Disziplin des Handwerks zur Geltung bringen und begibt sich oft auch mit Humor auf die Metaebene, sodass The Fall Guy nicht nur als maximal unterhaltsamer Action-Kracher, sondern auch als Film über das Filmemachen funktioniert. Der Kern des Spektakels ist dennoch ein anderer, nämlich die chaotische Liebesgeschichte zwischen Colt und Jody.

Das Herz von The Fall Guy ist nicht die Action, sondern die Chemie zwischen Ryan Gosling und Emily Blunt

Ryan Gosling und Emily Blunt verbindet eine unglaubliche Chemie, sie verleihen dem Film viel Charme und Herz. Spätestens, wenn sich ihre Figuren am Filmset über die Durchführung einer Action-Szene streiten, aber das Gespräch in Wahrheit die Bruchstücke ihrer Beziehung analysiert, erweist sich The Fall Guy als großartige Hollywood-RomCom mit fiesen Dialogspitzen und zerbrechlichen Zwischentönen.

Universal The Fall Guy

Eben noch rauschte The Fall Guy voller Begeisterung durch die Welt des Filmemachens und ließ seine Figuren in Wortgefechten kollidieren, da sitzt Ryan Gosling im nächsten Moment allein im Auto und bricht zu Taylor Swifts All Too Well – natürlich in der 10-Minuten-Version – in Tränen aus. Erst später legt sich der Song langsam wie ein Pflaster über aufgerissene Wunden. Wunden von den Stunts. Wunden von der Liebe.

Steven Spielberg teilte bereits seine Begeisterung für The Fall Guy – und die ist absolut nachvollziehbar. Leitch legt mit seinen Stars den ersten Sommer-Blockbuster des Jahres vor, der einen zuerst an sich reißt, umarmt und dann im hohen Bogen durch die Luft katapultiert, ehe man auf ein gigantisches Luftkissen fällt und in der Tiefe versinkt. So aufregend wie entspannt: The Fall Guy ist ein absolut unwiderstehlicher Film.

Nicht zuletzt bringt Ryan Gosling die gleiche Energie mit, die er letztes Jahr als Ken in Barbie kanalisierte. Dieser gut gelaunte Gosling schlummert schon lange im Kino, etwa in The Nice Guys, der tonal gar nicht so weit von The Fall Guy entfernt ist. Und Emily Blunt ist sowieso über alle Zweifel erhaben, egal ob sie als Action-Heldin in Edge of Tomorrow vor der Kamera steht oder als Jodi ihren eigenen Action-Blockbuster inszeniert.

The Fall Guy startet heute, am 30. April 2024, in den deutschen Kinos.