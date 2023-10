Das überlebt Keanu Reeves nicht: John Wick-Macher hat Ideen für Teil 5, 6, 7, 8 und 9

Nach John Wick 4 ist das Schicksal von Keanu Reeves' Killer ungewiss. Laut Regisseur Chad Stahelski gibt es genug Ideen für fünf weitere Filme. Das Problem ist ein anderes.

John Wick ist nicht aufzuhalten, weder im Film noch an den Kinokassen. Nach dem Kinoerfolg von John Wick: Kapitel 4 fragen sich viele Fans, wie es mit der Action-Reihe weitergeht. An Ideen für ein Sequel soll es nicht mangeln, so Regisseur Chad Stahelski. Es gibt offenbar genug Material für John Wick: Kapitel 5 und vier weitere Fortsetzungen.

Drehen der John Wick-Regisseur und Keanu Reeves bald 5 weitere Filme?

Gegenüber Inverse erklärte Stahelski:

Ich habe genug Notizen für John Wick 5, 6, 7, 8 und 9. An Ideen mangelt es nicht. Aber wir haben noch keine passende Story gefunden. Ich will John Wick nicht nur für das Geld zurückbringen. Keanu würde ohne zu zögern ein Sequel drehen, wenn wir eine gute Story haben. Das Studio würde es lieben. Wir halten es uns offen.

Leonine Keanu Reeves in John Wick 4

Franchise-Fans mit Lust auf eine Fortsetzung dürfen also hoffen. Abgesehen von Teil 5 sei die Studioseite sehr an Spin-offs interessiert, so Stahelski. Ob es neben der kürzlich veröffentlichten Miniserie The Continental: Aus der Welt von John Wick und Ballerina mit Ana de Armas (Knives Out) noch weitere Projekte gibt, lässt er allerdings offen.

Dank der Kassenerfolge und einer großen Community scheint es nur eine Frage der Zeit, bis John Wick ins Kino zurückkehrt. Viele Fans werden es Stahelski allerdings danken, dass er ihren Helden nicht um jeden Preis wieder aus der Versenkung holen will.

