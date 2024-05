"Wie die Filmgötter es wollten": Hellboy-Regisseur dementiert unschöne Gerüchte bezüglich seines heißerwarteten Fantasy-Reboots

Der dämonische Dark Horse-Held Hellboy wird erneut mit einem Reboot exhumiert. Berichte über einen per KI erstellten Höllenjungen dementierte der Regisseur nun mit Nachdruck.

Hellboy-Fans haben eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich – zumindest, wenn es um Kino-Adaptionen geht. Nachdem Guillermo del Toro seine beiden Filme Hellboy und Hellboy II - Die goldene Armee abgeliefert hatte, bleib das Reboot Hellboy - Call of Darkness für viele Fans hinter den Erwartungen zurück und liegt auch bei der Moviepilot-Community nur bei 5,2 Punkten in der Bewertung.

Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance-Regsiseur Brian Taylor ist gerade mit einer weiteren Neuauflage namens Hellboy: The Crooked Man beschäftigt, über das es zweifelhafte Gerüchte bezüglich der Effekte und des Looks gegeben hatte, die der Filmemacher so nicht stehenlassen wollte.

Hellboy aus dem Computer? Regisseur dementiert KI-Berichte

Während der diesjährigen Berlinale fand eine Panel-Diskussion der Motion Picture Assosiation statt, bei der Jonathan Yunger von Millennium Films über die Möglichkeiten von KI sprach. Er sei kein Fan von KI gewesen, bis es um das Filmen eines Dämons ging, der nur nach Verbesserung aus dem künstlich intelligenten Computer besser aussah. Der Artikel zum Panel behauptete, dies sei im Bezug auf einen kommenden Hellboy-Film. Aber ist es das?

Auf X (ehemals Twitter) stellt Regisseur Brian Taylor nun klar:

Um klar zu sein: Es wurde exakt null KI auf unseren Hellboy: The Crooked Man angewendet. Beide Charaktere – Hellboy und der Crooked Man – wurden zu 100 Prozent glorreich praktisch geschaffen und gedreht, wie die Filmgötter es wollten, ohne CGI-Verbesserung ... und es sieht großartig aus.

Wie Taylor weiter erklärt, sei der Producer seines Hellboys falsch zitiert worden. Die KI-Kommentare hätten sich auf einen anderen Film namens The Offering bezogen. Scherzend spielt er darüber hinaus mit dem Gedanken, dass vielleicht der Artikel der MPA per KI geschrieben wurde. Touché!



Worum geht es im Fantasy-Reboot Hellboy: The Crooked Man?

Der Film basiert auf den Dark Horse-Comics von Autor Mike Mignola und spielt in den 1950er Jahren. Der dämonische Agent der paranormalen Ermittlungsbehörde BPRD macht sich darin in abgelegene Gegenden der Appalachen auf, wo eine kleine Gemeinde von Hexen heimgesucht wird. Angeführt werden sie von einer finsteren Gestalt aus der Vergangenheit von Hellboy.

Die höllische Hauptrolle hat diesmal Jack Kesy inne, der mit Leuten wie Jefferson White als Tom Ferrell, Adeline Rudolph als Bobbie Jo Song und Joseph Marcell als Reverend Watts vor der Kamera steht. Martin Bassindale spielt Professor Broom, den Gründer des BPRD, und gleichzeitig den titelstiftenden Crooked Man.

Wann kommt Hellboy: The Crooked Man in die Kinos?

Einen offiziellen Starttermin hat der neue Hellboy-Streifen noch nicht. Der MPA-Artikel sprach von diesem Jahr, aber ganz so vertrauenswürdig scheint der nun nicht mehr.