Es gibt nur wenige Exemplare: Star Wars-Serie The Mandalorian erscheint heute erstmals im Heimkino und das Steelbook ist richtig schick

Heute erscheint The Mandalorian im Heimkino und das auch noch in einem richtig edlen Steelbook. Die Star Wars-Serie schafft es damit passend unter den Weihnachtsbaum.

Auch ohne Disney+ Abo könnt ihr jetzt in den Genuss der gefeierten Serie The Mandalorian kommen, in der Pedro Pascal (The Last of Us) den Kpofgeldjäger Din Djarin spielt. Zu großer Beliebtheit bei den Fans gelangte auch sein putziger Begleiter Baby Yoda. Am 15. Dezember erscheint die 1. Staffel der Serie in einem hochwertigen und limitierten Steelbook.

Das enthält die erste Staffel-Box von The Mandalorian

Die acht Episoden von The Mandalorian erscheinen auf 4K-UHD und Blu-ray. Die englische Tonspur wird in Dolby Atmos 7.1.4 abgespielt, die Deutsche in Dolby Digital 5.1. Das Bonusmaterial enthält Clips wie "Das Überbleibsel des Imperiums" und "Das Versteck Teil Eins", außerdem sind Concpet Art Cards enthalten.

Disney Das ist das schicke Steelbook von The Mandalorian.

Nachdem George Lucas wegen finanzieller und logistischer Hürden an der Produktion der Realserie Star Wars: Underworld gescheitert war, glaubte lange niemand, dass eine Realserie im Franchise-Universum möglich sei. Doch dann produzierte Jon Favreau für Disney+ The Mandalorian und überzeugte mit den meist in sich geschlossenen Folgen.

Zeitlich spielt die Serie fünf Jahre nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und zwei Jahre vor dem offiziellen Ende des Imperiums. In unserem Ranking der 15 besten Star Wars-Serien schafft es The Mandalorian auf Platz 5.

So geht es mit The Mandalorian weiter

Anfang nächsten Jahres erscheint das ebenfalls streng limitierte Steelbook * der zweiten Staffel, welches bereits jetzt auf Amazon vorbestellt werden kann. Hier gibt es mehr Infos zur Edition von Staffel 2. Auch soll eine vierte Staffel produziert werden, die zwar bisher offiziell kein grünes Licht erhalten hat, doch Serienschöpfer Jon Favreau verriet bereits vor längerer Zeit, dass es definitiv neue Folgen geben wird. Wir haben die News zum Staffelstart, Cast und Handlung für euch zusammengefasst.

Bis es mit der Reihe weitergeht, könnt ihr die Wartezeit mit der ersten Staffel und dem dazugehörigen Bonusmaterial überbrücken. Außerdem eignet sich die Box perfekt als Weihnachtsgeschenk für Star Wars-Fans.

