Ein Muss für Star-Wars-Fans: Die 2. Staffel der besten Serie jetzt als streng limitierte 4K-Edition sichern

Disney hat ein Erbarmen mit den Fans und veröffentlicht die zweite Season von The Mandalorian als limitierte UHD-Steelbook-Edition.

Der Siegeszug der Streaming-Dienste hat für Star-Wars-Fans nicht nur Vorteile: Denn wer sich Titel wie The Mandalorian ins heimische Wohnzimmerregal stellen möchte, schaut nicht selten in die Röhre. Doch jetzt hat Disney ein Erbarmen und spendiert allen Anhängern der wohl besten Star-Wars-Serie eine besondere Sammler-Edition der zweiten Staffel.

Season 2 von The Mandalorian könnt ihr ab sofort als limitierte UHD-Edition im Steelbook bei Amazon vorbestellen. Warum ihr euch diesen Deal nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch jetzt.



Jetzt vorbestellen: The Mandalorian Season 2 als limitiertes UHD-Steelbook Deal Zum Deal

Was bietet die zweite Staffel von The Mandalorian als limitiertes 4K-Steelbook?

Wenn ihr das Motto "Nur Bares ist Wahres" auch gerne auf Filme und Serien übertragt und deshalb eine physische Version von The Mandalorian im Regal bevorzugt, dann bekommt ihr jetzt die beste Version der zweiten Staffel geboten. Denn Amazon hat die Season 2 jetzt als limitiertes 4K-Steelbook für Vorbesteller gelistet.



Diese Sonderedition beinhaltet die komplette zweite Staffel der Serie auf je zwei UHD- und zwei normalen Blu-rays. Außerdem bekommt ihr drei Concept-Art-Postkarten sowie zwei Making-Ofs in HD-Auflösung auf den Blu-rays geboten.



Disney The Mandalorian Season 2

Bestellt ihr die Limited Steelbook-Edition von The Mandalorian Staffel 2 bei Amazon vor, zahlt ihr derzeit rund 60 Euro *. Wie bei Amazon üblich gilt aber die Vorbesteller-Preisgarantie, sodass ihr den bis zum Release günstigsten Preis für eure Bestellung zahlt. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich am 19. Januar 2023.

The Mandalorian: Darum solltet ihr euch die zweite Staffel nicht entgehen lassen



The Mandalorian gilt unter Fans als die beste Star-Wars-Serie überhaupt – zumindest, wenn man aktuellen Rankings auf unserer Schwesterseite Filmstarts sowie auf einschlägigen Bewertungsportalen wie Rotten Tomatoes glauben darf.



Die Community von Filmstarts wählte The Mandalorian auf Platz 5 der besten Serien aller Zeiten , während Kritiker:innen der Geschichte um den Mandalorianer und seinen Mündel Grogu eine durchschnittliche Wertung von 90 Prozent auf dem Tomatometer spendierten.



Auch hier bei uns auf Moviepilot kommt The Mandalorian hervorragend weg und wird von der Community mit 8,2 Wertungspunkten belohnt. Viele Fans loben dabei besonders die Inszenierung und die Darstellung der Beziehung zwischen dem Mandalorianer und Grogu.



In Bezug auf die zweite Staffel konstatieren einige Zuschauer sogar, dass diese die exzellente erste Staffel teils noch übertreffe. Für Star-Wars-Fans und Liebhaber der Serie ist die limitierte 4K-Steelbook-Edition von The Mandalorian Season 2 also definitiv einen Blick wert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.