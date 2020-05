Star Wars: Die besten und schlechtesten Serien im Ranking

Mit The Mandalorian ist die erste Star Wars-Realserie eingetroffen. Daher haben wir uns in der Sternensaga umgeschaut und ein Ranking der besten und schlechtesten Star Wars-Serien erstellt.

Das Star Wars-Universum wächst und wächst. Schon lange wird der Sternenkrieg nicht mehr nur im Kino ausgetragen, sondern ebenfalls auf den heimischen Bildschirmen. Zuerst waren es Animationsserien, die in die weit, weit entfernte Galaxis entführten. Seit The Mandalorian dürfen wir uns ebenso über Live-Action-Umsetzungen freuen.

Aus diesem Anlass haben wir einen Blick in die Star Wars-Geschichte gewagt und sämtliche Serien der Sternensaga Revue passieren lassen. Herausgekommen ist ein großes Ranking. Welche ist die beste Star Wars-Serie? Welche die schlechteste? Wir haben sie für euch nachfolgend aufgelistet.

Star Wars-Ranking: Die besten und schlechtesten Serien

Bevor wir jedoch in das Ranking einsteigen, sei an dieser Stelle noch kurz erwähnt, warum bestimmte Serien darin nicht auftauchen. Zuerst wäre da zum Beispiel Star Wars: Detours, eine Animationsserie und Parodie, die auf der Star Wars Celebration 2012 angekündigt und teilweise auch produziert, schlussendlich aber nie veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus haben wir uns entschlossen, auch die Lego-Ableger nicht in das Ranking mit aufzunehmen, da es sich hierbei um Micro-Serien (also Serien, deren Episoden nicht länger als ein paar Minuten gehen) handelt.

Gleiches trifft auf Star Wars Galaxy of Adventures und Star Wars: Die Mächte des Schicksals zu. In Galaxy of Adventures werden ikonische Momente der Saga im animierten Gewand für ein junges Publikum neu aufbereitet. Die Mächte des Schicksals rücken derweil die Heldinnen des Star Wars-Universums in den Vordergrund.