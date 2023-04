The Mandalorian Staffel 4: Handlung der Star Wars-Fortsetzung steht schon fest und es kommt noch viel mehr

Wie geht die Geschichte von The Mandalorian weiter? Wann startet Staffel 4 bei Disney+? Und was hat das alles mit den Star Wars-Serien Ashoka und Skeleton Crew zu tun? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian hat eine weitere Staffel erfolgreich hinter sich gebracht. Die Mando-Clans sind unter Bo-Katan vereint. Der einst verloren glaubte Planet Mandalore wurde erfolgreich zurückerobert. Bösewicht Moff Gideon scheint besiegt. Und Din und Grogu machen es sich in einer beschaulichen Hütte auf Nevarro gemütlich.



War das etwa schon das Ende von The Mandalorian? Nein, die Star Wars-Serie bei Disney+ geht weiter. Obwohl die 4. Staffel offiziell noch kein grünes Licht erhalten hat, verriet Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau bereits vor längerer Zeit, dass wir uns definitiv auf neue Folgen von The Mandalorian freuen können.

Wann startet The Mandalorian Staffel 4 bei Disney+?

Das genaue Startdatum für die 4. Staffel von The Mandalorian steht noch nicht fest. Zwischen Staffel 1 und 2 ist ungefähr ein Jahr vergangen. Zwischen Staffel 2 und 3 waren es über zwei. Vermutlich werden wir uns auch bei Staffel 4 auf eine längere Wartezeit einstellen müssen. Die Wartezeit dürfte aber wie im Flug vergehen.

Disney The Mandalorian: Din und Grogu sind bereits für neue Abenteuer in Staffel 4

Bevor die 4. Staffel von The Mandalorian bei Disney+ startet, erwarten uns mindesten zwei weitere Star Wars-Serien aus dem Mandoverse, ähnlich wie es zwischen Staffel 2 und 3 mit Das Buch von Boba Fett der Fall war. Im August 2023 startet der heiß erwartete Mando-Ableger Ahsoka. Ende 2023 soll Skeleton Crew folgen.

Was ist die Handlung von The Mandalorian Staffel 4?

Am Ende der 3. Staffel wird angedeutet, dass Din und Grogu fortan – mehr oder weniger offizielle – Aufträge für die Neue Republik ausführen und somit für Ordnung am Rand der Galaxis sorgen. Favreau hat im Februar 2022 gesagt, dass die Drehbücher für die 4. Staffel von The Mandalorian bereits geschrieben sind, wie Variety festhält.

Ja, ich habe Staffel 4 schon geschrieben. Wir müssen wissen, wohin wir gehen, wenn wir eine komplett ausformulierte Geschichte erzählen wollen. Dave [Filoni] und ich haben alles genau geplant. Langsam fängt man dann an, die Episoden zu schreiben. Ich habe [die Staffel 4-Episoden] während der Postproduktion [von Staffel 3] geschrieben. Das Ganze muss sich wie eine Fortsetzung und eine große Geschichte anfühlen.

Am Ende laufen alle Mandoverse-Serien in einem Crossover-Event zusammen, wie wir es noch nie im Star Wars-Universum gesehen haben. Dieses Crossover-Event wird von Dave Filoni inszeniert und kommt als Star Wars-Film ins Kino. Als möglicher Starttermin wurde in einem Bericht des Hollywood Reporters 2026 genannt. Hierbei handelt es sich allerdings um keine offizielle Info, sondern die Einschätzung einer Insider-Quelle.

Welche Figuren kehren in The Mandalorian Staffel 4 zurück?

Din und Grogu dürften für die 4. Staffel von The Mandalorian gesetzt sein. Darüber hinaus könnte Caron Teva als Vertreter der Neuen Republik eine größere Rolle spielen. Ebenfalls denkbar ist die Rückkehr von etablierten Nebenfiguren wie Bo-Katan Kryze und Peli Motto. Auch Cobb Vanth, Fennec Shand und Boba Fett sind Teil des Mandoverse, ganz zu schweigen von Ahsoka, die jetzt erstmal ihr eigenes Abenteuer erhält.

