Große Free-TV-Premiere: Dieser Abenteuerfilm mit Untoten ist der beste Fluch der Karibik-Ersatz, den es aktuell gibt

Im TV läuft heute erstmals ein epischer Abenteuerfilm, der mit seinen übernatürlichen Bedrohungen und karibische Dschungel-Vibes gut als Fluch der Karibik-Ersatz durchgeht.

Am heutigen Sonntagabend feiert der Abenteuerfilm Jungle Cruise seine Free-TV-Premiere bei RTL. Fans gut gelaunter Action bekommen hier mit Dwayne Johnson und Emily Blunt ein großes Unterhaltungsfeuerwerk, das eindeutig Fluch der Karibik nacheifert.

Heute im TV: Fluch der Karibik-Gefühle in Abenteuerfilm Jungle Cruise

Die Parallelen zwischen Jungle Cruise und Fluch der Karibik sind unübersehbar: Nicht nur basieren beide Filme auf Attraktionen eines Disney-Freizeitparks. Auch der Schiffs-Handlungsort, die mysteriösen Untoten und der gesamte actionreich-vergnügte Tonfall empfehlen das Dschungel-Abenteuer für Fans der Piraten-Reihe.

Worum geht's in Jungle Cruise? Die britische Botanikerin Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) begibt sich 1916 auf eine Reise in den Amazonas. In Südamerika will sie eine Pflanze finden, die jede Krankheit heilen kann. Der einzige Flusskapitän, der bereit ist, die Wissenschaftlerin und ihren Bruder MacGregor (Jack Whitehall) in besagte Region zu bringen, ist allerdings Frank Wolff (Dwayne Johnson) mit seinem klapperigen Kahn. Zusammen stoßen sie auf das fast 400 Jahre alte Geheimnis des spanischen Konquistador Aguirre (Édgar Ramírez).

Disney Jungle Cruise: Dwayne Johnson und Emily Blunt

Für so manchen war der Abenteuerfilm Jungle Cruise von Jaume Collet-Serra (Unknown Identity) zu seinem Start 2021 endlich mal ein richtig guter Dwayne Johnson-Blockbuster, der in Corona-Zeiten allerdings schon drei Monate nach seiner Kinoauswertung zu Disney+ kam. Doch das kurze Kino-Leben reichte aus, damit auch Jungle Cruise 2 bereits angekündigt wurde. Die Umsetzung der Fortsetzung dürfte allerdings noch ein paar Jahre entfernt sein.

Im TV und Stream: So könnt ihr Jungle Cruise schauen

RTL zeigt Jungle Cruise am Sonntag, dem 24. März 2024 um 20:15 Uhr zum allerersten Mal im Fernsehen. Wer die Free-TV-Premiere verpasst hat, kann das Disney-Abenteuer außerdem am Karfreitag, dem 29. März 2024 um 16:15 Uhr noch einmal in einer Wiederholung sehen.

Wer Jungle Cruise hingegen lieber im Stream, unabhängig von TV-Ausstrahlungen, schauen will, kann das jederzeit im Abo bei Disney+ * tun.

