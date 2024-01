Sci-Fi-Epos, Fantasy-Abenteuer und sehr viel Action: Die größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

2024 dürfen wir uns über einige Streaming-Blockbuster freuen. Im Podcast stellen wir euch die größten Film-Highlights vor, angefangen bei Zack Snyders neuem Sci-Fi-Epos.

Wer gigantische Weltraumpanoramen und abenteuerliche Fantasiewelten sehen will, kann sich dieses Jahr auf gleich mehrere Highlights freuen – nicht nur im Kino. Auch im Programm der großen Streaming-Dienste gibt es dieses Jahr einige Blockbuster-Produktionen zu entdecken, in denen viele Stars mitspielen. Wir stellen euch die zehn größten Titel vor.

Seit einiger Zeit schon wissen wir, dass auf Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers im April die Fortsetzung Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin folgt. Doch welche Filme haben Netflix, Amazon und Co. noch auf Lager? In der neuen Ausgabe unseres Podcasts gehen wir die einzelnen Projekte durch und verraten euch, warum wir uns auf sie freuen.

Die größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Große Namen, große Budgets und große Geschichten: Blockbuster finden nicht mehr nur auf der Leinwand, sondern auch auf den heimischen Bildschirmen statt. Dwayne Johnson bringt seinen nächsten Action-Kracher zu Amazon, während Brad Pitt und George Clooney bei Apple TV+ zum ersten Mal seit über einer Dekade aufeinandertreffen.

Die vorgestellten Filme:

Selbst der Beverly Hills Cop ermittelt fortan nicht mehr im Kino. Stattdessen hat es sich Eddie Murphy unter dem Dach von Netflix gemütlich gemacht, um die Korruption in seiner Polizeieinheit ans Tageslicht zu bringen. Ihr seht: 2024 fahren die Streamer einige große Geschütze auf, um neue Abonnent:innen zu gewinnen.

*Korrektur: Im Podcast führen wir Hit Man noch als Netflix-Film auf. Wie sich nun nach der Veröffentlichung des Trailers herausgestellt hat, bringt der Streaming-Dienst den Film nur in den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Island, Hongkong, Indonesien, Indien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea und Vietnam als Original heraus. Wann und wie der Film in Deutschland erscheint, ist damit vorerst wieder unklar.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Januar: The Winter King

The Winter King - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo und die neue Fantasy-Serie The Winter King.

MagentaTV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.