Heute im TV: Riesiger Zombie-Film mit 190 Millionen Dollar Budget, der nach 6 Jahren Kampf definitiv nicht mehr fortgesetzt wird

Heute läuft einer der größten Zombie-Filme der Geschichte im TV. Brad Pitts Apokalypsen-Blockbuster World War Z sollte eigentlich fortgesetzt werden. Was ist aus den Plänen geworden?

Vor 10 Jahren erschien der Zombie-Blockbuster World War Z in den Kinos. Und genauso lange warten wir auf eine Fortsetzung des Brad Pitt-Abenteuers. Heute läuft World War Z im TV. Wir erklären euch, warum ihr mit dem Warten auf das Sequel aufhören könnt.

Darum geht es in World War Z

Der Ex-UN-Mitarbeiter Gerry Lane (Brad Pitt) befindet sich mit seiner Familie in Philadelphia, als die Hölle losbricht. Was nach dem typischen Stau zur Rush Hour aussieht, entpuppt sich als Vorbote der Apokalypse. Horden von Untoten stürzen die Welt ins Chaos.

Nur mit Glück gelingen ihm und seiner Familie die Flucht. Doch kurz nach ihrer Rettung durch Lanes früheren Arbeitgeber wird ihm eine schwere Aufgabe auferlegt: Will Lane seine Familie dauerhaft in Sicherheit wissen, muss er seinen alten Job wieder annehmen und in einer riskanten Mission die Ursache der Katastrophe ergründen.

World War Z Teil 2 ist mittlerweile komplett ausgeschlossen

Rund 540 Millionen US-Dollar spielte World War Z im Jahr 2013 ein – genug, um sogleich ein Sequel zu entwickeln, auch wenn der Film mit 190 Millionen US-Dollar Produktionsbudget sündhaft teuer war.

Seitdem bewegte sich der World War Z 2 im Schneckentempo voran. Einer Verpflichtung von J. A. Bayona als Regisseur folgte ein Kinostart im Jahr 2017. Bayona sprang ab und es kam Star-Regisseur David Fincher, der die Pläne vorantrieb und Optimismus verbreitete. Dann verspätete sich der Kinostart durch eine Terminverwicklung mit Netflix. Kurz darauf legte Paramount das teure Projekt auf Eis: Budgetprobleme.

Seit vier Jahren haben wir von dem Projekt nichts mehr gehört und das hat einen Grund. Der Todesstoß erfolgte 2019: Damals erfuhr The Playlist , dass das Studio Paramount der Produktion endgültig den Stecker gezogen habe. Den wahrscheinlichen Grund enthüllte wenige Wochen später der Hollywood Reporter : China wolle keine Zombie-Filme mehr zeigen. Damit würde dem aufwendigen Sequel ein großer Markt wegbrechen. Es endeten sechs Jahre Kampf um World War Z 2.

Wann läuft World War Z im TV?

ProSieben zeigt World War Z am Sonntag um 22.50 Uhr. Die Wiederholung folgt am 10. August um 1.05 Uhr ebenfalls bei ProSieben. Ihr könnt den Film zudem bei Netflix streamen.

