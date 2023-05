Heute im TV: Sylvester Stallone erfindet eine seiner besten Rollen komplett neu, wird aber wohl nie wieder zu ihr zurückkehren

Mit Creed, der am Dienstagabend auf Kabel 1 läuft, verabschiedet sich Sylvester Stallone langsam von seiner legendären Rocky-Rolle. Als Schauspieler läuft er dafür nochmal zur Höchstform auf.

Neben Rambo ist Rocky die berühmteste Rolle in der Karriere von Sylvester Stallone. Nach insgesamt sechs Teilen kehrte der Star 2015 nochmal in seiner Paraderolle zurück, um langsam seinen Abschied von dem Charakter einzuleiten. Das Spin-off Creed - Rocky's Legacy läuft am Dienstag um 22:30 Uhr auf Kabel 1 und zeigt Stallone mit einer schauspielerischen Glanzleistung.

Sylvester Stallone durfte für Rocky-Abschied sogar auf einen Oscar hoffen

In dem Rocky-Ableger geht es um Adonis Creed (Michael B. Jordan), den Sohn von Rockys einstigem Erzrivalen Apollo Creed. Viele Jahre später wird Rocky zum Mentor des jungen Box-Talents, der in die Fußstapfen seines Vaters treten will.

Auch wenn Michael B. Jordan als neuer Hauptdarsteller im Mittelpunkt von Creed steht, glänzt Stallone mit einer fantastisch zurückgenommenen Performance als weiser, älterer Mentor. Im höheren Alter verleiht der Star seiner Kult-Rolle eine ganz neue Zerbrechlichkeit und Sensibilität, die Stallone zu einer seiner besten Schauspielleistungen überhaupt verhilft.

Für seine Leistung in Creed wurde der Schauspieler mit dem Golden Globe Award als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Bei den Oscars war Stallone für seine Rocky-Darstellung auch in der Kategorie nominiert. Hier verlor er die Trophäe jedoch an Mark Rylance, der für Steven Spielbergs Drama Bridge of Spies ausgezeichnet wurde.

In Creed 3 war Stallone nicht mehr dabei

Für das Sequel Creed II kehrte Stallone ein letztes Mal in seiner Paraderolle zurück, um sich endgültig von Rocky zu verabschieden. Denn der Darsteller und Rocky-Erfinder zerstritt sich mit den Besitzern der Marke – so sehr, dass er wahrscheinlich nie wieder in einem Film der Reihe mitspielen wird. In Creed 3 wurde er nahezu vollständig aus der Handlung geschrieben. Der Film startete Anfang des Jahres in den Kinos.

