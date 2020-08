Jetzt bei Amazon Prime: Alle 46 neuen Filme und Serien der Woche

Amazon Prime versorgt uns dieses Wochenende wieder mit vielen neuen Filmen und Serien. Die spannendsten Tipps haben wir wie immer für euch herausgesucht.

46 Filme und Serien sind diese Woche neu ins Angebot von Amazon Prime gekommen. Doch welche davon sind wirklich sehenswert? Wir haben uns die Neuzugänge angeschaut und sprechen ein paar Empfehlungen aus, falls ihr noch etwas sucht, das ihr am Wochenende schauen könnt.

Besonders das asiatische Kino war in den vergangenen Tagen stark vertreten bei Amazon. Das offensichtlichste Highlight stellt dabei Die Taschendiebin von Oldboy-Regisseur Chan-wook Park dar. Das Erotikdrama fesselt nicht nur mit seinen präzisen, wundervoll gestalteten Bildern, sondern ebenfalls einer spannenden Geschichte.

Dazu kommen einige Martial-Arts-Filme, etwa Das Schwert der gelben Tigerin von King Hu, der auch den meisterhaften Ein Hauch von Zen inszeniert hat. Außerdem könnt ihr jetzt herausfinden, welches Geheimnis die Erben der 36 Kammern der Shaolin verbergen und was es mit den sieben Schlägen des gelben Drachen auf sich hat.

Eine Blick wert ist zudem A Cure for Wellness, der unheimliche Mystery-Horror von Gore Verbinski, der zwar in den Kinos ziemlich untergegangen ist, jedoch fraglos einige schaurige Momente zu bietet hat. Und wenn euch lieber nach Survival in der Wildnis zumute ist, dann könnte Jungle mit Daniel Radcliffe der Film sein, auf den ihr gewartet habt.

Bei den Serien sieht die Auswahl eher mau aus. In L.A. Crash bahnt sich Dennis Hopper seinen Weg durch zwei Staffeln, die an den gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2004 angelehnt sind. Schräg, lustig und traurig geht es derweil in der HBO-Comedy Animals. zu, die von Mark und Jay Duplass produziert wurde.

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

In dieser Folge Streamgestöber blicken wir zum 10-jährigen Jubiläum des Lost-Finales auf die wegweisende Mysteryserie zurück, die in den 2000ern einen riesigen Sog entwickelte und bei Amazon Prime auch heute noch Rätselfans anspricht.

Esther, Andrea und Matthias diskutieren den Einfluss, denn Lost bis heute ausübt, blicken auf die besten Figuren und Momente zurück und sprechen natürlich auch über das kontroverse Ende, das seinerzeit die Zuschauer spaltete.



