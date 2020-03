Jetzt bei Amazon Prime: Alle 51 neuen Filme und Serien der Woche

Leonardo DiCaprio lässt als Wolf of Wall Street die Fetzen fliegen, Russell Crowe kämpft als Gladiator. Alle neuen Titel bei Amazon Prime in der Wochenübersicht.

Amazon Prime lässt ab dieser Woche Martin Scorseses Wolf heulen. The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio als berauschter Börsenmakler Jordan Belfort zählt zu den namhaften Neuerscheinungen des Streamingdienstes in dieser Woche. Doch damit nicht genug, denn vor allem im Filmprogramm finden sich noch weitere bekannte Titel wieder.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über alle neu erschienenen Filme und Serien bei Amazon Prime in dieser Woche.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: The Test: A New Era for Australia’s Team - Staffel 1



ab sofort: Martin Morgen - Staffel 1-3



ab sofort: Das Gesetz der Löwen - Staffel 1



ab sofort: Mistresses - Staffel 1-4



ab sofort: Code Black - staffel 1-3



So wird Scarlett Johansson in Luc Bessons Thriller Lucy zur titelgebenden und schlagkräften Kämpferin, während Russell Crowe für Ridley Scott zum Gladiator avanciert und als Sklave ein ganzes, von Joaquin Phoenix geführtes Imperium herausfordert. Mit White Russian und Joint macht sich Jeff Bridges im Kultfilm The Big Lebowski derweil auf die Suche nach seinem Teppich. Actionstar Dwayne Johnson ist ab Sonntag ebenfalls mit von der Partie im Hochhaus-Actioner Skyscraper.



Was schaut ihr am Wochenende?