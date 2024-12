Pflichtfilm für Sci-Fi-Fans jetzt streamen: Von der 70 Jahre alten Geschichte gibt es 4 Verfilmungen und das ist die beste

Bei Amazon gibt es einen Sci-Fi-Pflichtfilm mit atemberaubendem Star-Cast. Es ist die beste Verfilmung der 70 Jahre alten Vorlage und alle Film-Fans sollten sie gesehen haben.

Die Körperfresser kommen von 1978 macht sich eine Angst zunutze, die vermutlich so alt ist wie der Mensch selbst. Fremde Wesen mischen sich unter die Menschen und sind nur für Aufmerksame wirklich erkennbar. Diese angsteinflößende Vorstellung, ob man seinem oder seiner Nächsten noch trauen kann, weiß der Film perfekt für sich zu nutzen.

Die Körperfresser kommen ist der ideale Film für einen gruseligen Sci-Fi-Horror-Abend im tristen Herbst und bei Amazon für wenige Euros zu leihen.

Darum geht’s im Sci-Fi-Horror Die Körperfresser kommen bei Amazon Prime

Die Wissenschaftlerin Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) findet eine Blume, die sie noch nie zuvor gesehen hat. In ihr hat sich ein außerirdischer Parasit festgesetzt, der klammheimlich dazu in der Lage ist, Menschen zu kopieren. Gutes haben die Parasiten leider nicht im Sinn.

Diese furchterregende Prämisse spinnt sich immer weiter und ein beeindruckender Star-Cast rund um Donald Sutherland, Leonard Nimoy, Brooke Adams, Veronica Cartwright und Jeff Goldblum ist mit von der Partie. Drei weitere Male wurde die 70 Jahre alte Buchvorlage von Jack Finney aus dem Jahr 1954 verfilmt:

Die handgemachten Effekte, der gewaltige Cast und die düstere Stimmung machen Philip Kaufmans Verfilmung für mich zur besten. Die Geschichte beeindruckt nach wie vor, sodass 2025 abermals ein Body Snatcher-Remake erscheinen soll.

Der große Horror steckt in der schleichenden Unterwanderung

Es gibt zwei Arten von Alien-Invasionen. Entweder landen fliegende Untertassen auf der Erde und erregen sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Oder aber die Invasion findet im Verdeckten statt. Die Körperfresser kommen spielt mit der heimlichen Unterwanderung und damit, dass bereits jede:r ein Alien sein könnte – oder auch nicht.

Menschen, denen man kürzlich noch vertraute, könnten längst Kreaturen sein, die uns ausrotten wollen. Die Angst vor der Auslöschung der Menschheit wird in einer kleinen Gruppe aus Menschen in der Großstadt San Francisco richtig greifbar. Der absolute A-Cast lässt uns tief in dieses Gefühl eintauchen und macht ihn zum Pflichtfilm für alle Science-Fiction- und Sci-Fi-Horror-Fans.

Die Kopien, sprich die Aliens, sind aber keine perfekten Imitate. Sie fallen in der Masse auf, weil ihnen grundlegende menschliche Eigenschaften fehlen. Sie sind kalt, emotionslos und demnach auch völlig unempathisch. In diesem Sinne ist Die Körperfresser kommen auch ein Plädoyer für Menschlichkeit. Angst haben wir schlussendlich vor der Unmenschlichkeit der Aliens.

Der Film ist ein absoluter Kult-Horror, der euch vor Angst zittern lässt. Bei Amazon könnt ihr euch die beste der Body Snatcher-Verfilmungen für 3,96 Euro in HD ausleihen.

