So tickt Bares für Rares-Händlerin Susanne Steiger privat: Dieses Hobby hätte ihr wirklich niemand zugetraut

Bei Bares für Rares wirkt Händlerin Susanne Steiger wie ein eiskalter Engel: Tough und zurückhaltend, immer auf den perfekten Deal fokussiert. Doch privat zeigt sie eine ganz andere Seite.

Bares für Rares-Fans kennen sie seit zehn Jahren: Händlerin Susanne Steiger ist eins der bekanntesten Gesichter der Sendung. Die blonde TV-Persönlichkeit liebt alles, was funkelt; antiker Schmuck ist ihr Fachgebiet. Bei Bares für Rares gibt sich Steiger stets als knallharte Geschäftsfrau, die ein Gespür für lukrative Deals hat und dabei nur wenig Rücksicht auf ihre Kollegen nimmt. Doch wie tickt die toughe Händlerin abseits des Blitzlichtgewitters? Mit diesem ungewöhnlichen Hobby überrascht sie ihre Fans.

Susanne Steiger: Schon vor Bares für Rares mega erfolgreich

Kaum zu glauben: Schmuckexpertin Susanne Steiger war nicht immer im Juwelen-Geschäft tätig. Als Jugendliche folgte sie dem Vorbild ihrer Mutter und absolvierte eine bodenständige Ausbildung zur Steuerfachwirtin. Schon während der Schulzeit half sie im Pfandhaus ihres Vaters aus - und lernte ganz nebenbei, wie aufregend es sein kann, mit Antiquitäten zu hantieren.

Diese Leidenschaft lebte sie schon bald auch beruflich aus: Mit Mitte 20 eröffnete sie einen eigenen Schmuckladen in Kerpen-Balkhausen. Das Business lief sogar so gut, dass Steiger einen zweiten Laden in Bornheim eröffnete. 2014 dann der große Durchbruch im TV: Die erfolgreiche Unternehmerin heuerte bei Bares für Rares an, wo sie täglich einem Millionenpublikum präsentiert wird.

Nur wenig Zeit für Privates: Das ist über Susanne Steigers Ehemann, Kinder und Familie bekannt

Mehrere Geschäfte, Verantwortung für ihre Mitarbeitenden, eine eigene Diamanten-Kollektion und tägliche Auftritte im TV: Bares für Rares-Star Susanne Steiger ist wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Da dürfte es nicht verwundern, dass die toughe Geschäftsfrau nur wenig Zeit für Privates hat. Verheiratet sei sie nicht und Kinder habe sie keine.

Trotzdem ist die erfolgreiche TV-Schönheit ein absoluter Familienmensch. Auf Instagram gewährt die sonst so seriös wirkende Händlerin immer mal wieder süße Einblicke in ihr Familienleben. Hier zeigt sie sich mit ihrer Oma bei einem Event:

Während der Bares für Rares-Folge vom 15. April 2020 plauderte sie sogar ein schlüpfriges Detail aus. Eine ansehnliche Bronze-Statue hatte Erinnerungen an eine verflossene Liebe geweckt: "Er sieht genauso aus wie mein Ex-Freund, der vorletzte!"

Ein Herz für Tiere: Dieses ungewöhnliche Hobby hätte Susanne Steiger niemand zugetraut

Die Bares für Rares-Händlerin steht sicherlich manchmal unter Stress. Kein Wunder also, dass sie einen Ausgleich benötigt, um die Sorgen der hektischen TV-Welt hinter sich zu lassen. Viele suchen Ruhe in der Natur - so auch Steiger. Besonders Tiere haben es ihr angetan.

Auf Instagram posiert sie immer mal wieder mit ihrer goldigen Hundedame:

Wenn es ihr im Händlerstuhl bei Bares für Rares mal zu langweilig wird, kann Susanne Steiger auch anders. Mit diesem actiongeladenen Hobby überrascht sie ihre Fans auf Instagram. Sie ist leidenschaftliche Springreiterin - und liebt es, Zeit auf dem Pferd zu verbringen:

Streaming & TV-Ausstrahlung: Wo kann ich Bares für Rares schauen?

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.

