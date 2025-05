Thunderbolts* erklärt: Die Wahrheit hinter dem Sternchen im Titel ist eine gewaltige Marvel-Überraschung

Der neue Marvel-Film Thunderbolts* überrascht am Ende mit einem gewaltigen Twist, der uns das Superhelden-Team vor Avengers 5 mit ganz anderen Augen sehen lässt.

Seit der Ankündigung des 36. Films des Marvel Cinematic Universe fragen sich vor allem Comic-Fans, ob hinter dem Antihelden-Team Thunderbolts* nicht etwa ein gewaltiger Twist stecken könnte, wie in der Vorlage. Befeuert wurde diese Theorie zusätzlich durch ein Sternchen im Titel, welches eine versteckte Zusatzbedeutung versprach. Jetzt haben wir die Antwort.

Seit dem 1. Mai läuft Thunderbolts* offiziell in den deutschen Kinos und lässt die Katze aus dem Sack, was für ein Film sich tatsächlich hinter dem Titel versteckt. Eine große Überraschung am Ende rückt die Bedeutung des neuen Marvel-Blockbusters in ein völlig neues Licht – besonders mit Blick auf den 2026 startenden Film Avengers: Doomsday.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Thunderbolts*:

Thunderbolts* enthüllt am Ende die neuen Avengers im MCU

Im Verlauf des Films finden die Antiheld:innen Yelena (Florence Pugh), Alexei (David Harbour), Ava (Hannah John-Kamen) und John Walker (Wyatt Russell) sowie der Kongressabgeordnete Bucky Barnes (Sebastian Stan) zusammen, um als Team eine vom unscheinbaren Bob (Lewis Pullman) ausgehende Bedrohung zu bekämpfen. Yelena tauft dieses Team Thunderbolts, in Anlehnung an eine Fußballmannschaft, der sie als Kind angehörte. In zukünftigen MCU-Filmen werden sie diesen Namen nicht mehr tragen.

In den letzten Minuten des Films erfolgt die große Marvel-Enthüllung: Nachdem die Thunderbolts mit vereinten Kräften im Inneren des Voids Bob dabei halfen, seine dunkle Seite zu bezwingen, wollen sie sich an Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) dafür rächen, dass diese sie töten lassen wollte. Doch die CIA-Chefin hat eine spontane Idee, wie sie sich aus der Affäre ziehen kann.



Das Team verfolgt Valentina hinter einen Absperrzaun, wo bereits eine Gruppe von Journalisten auf sie wartet. Bevor die Thunderbolts sie als Strippenzieherin hinter dem Void-Desaster entlarven können, nutzt Valentina die Gunst der Stunde und stellt das wütende Team vor aller Welt als New Avengers vor.

Die Bedeutung des Sternchens erklärt

Ja, Thunderbolts* ist in Wahrheit ein geheimer Avengers-Film. Das wird noch während des Abspanns bestätigt, wenn der originale Schriftzug des Films plötzlich eingerissen wird und den echten Titel offenbart: The New Avengers. Das Sternchen signalisiert folglich, dass hinter dem Filmtitel und damit dem Teamnamen noch eine versteckte Bedeutung steckt, nämlich *The New Avengers.

Bereits die erste Version der Thunderbolts in den Marvel-Comics wurde von einem gewaltigen Twist begleitet. Nach dem scheinbaren Tod der Avengers und der Fantastic Four präsentierte Marvel Anfang 1997 die vom Superhelden Citizen V angeführten Thunderbolts als neues Superhelden-Team. Im April 1997 offenbarte sich den Lesenden die schockierende Wahrheit: Hinter den Masken der Thunderbolts steckten tatsächlich die Bösewichte der Masters of Evil sowie ihr Anführer Baron Zemo.

Obwohl die Live-Action-Version der Thunderbolts schlussendlich eine komplett andere Richtung einschlägt und auf den ersten Blick kaum etwas mit dem Comic-Original gemeinsam hat, hat das MCU einen cleveren Weg gefunden, den Überraschungseffekt der Vorlage auf neue Weise zu ehren.

Die New Avengers kehren in Avengers: Doomsday zurück

Werden die New Avengers nun das titelgebende Team in Avengers 5: Doomsday sein? Auf eine Antwort müssen wir nicht bis zum Kinostart am 29. April 2026 warten, diese erhalten wir schon in der Post-Credit-Szene von Thunderbolts*:

Ein kleiner Ausblick am Ende des Films, der 14 Monate in die Zukunft springt, verrät, dass gleich zwei konkurrierende Superhelden-Teams die Erde beschützen wollen. Denn neben den New Avengers trommelt auch Sam Wilson (Anthony Mackie) als Captain America seine eigenen Avengers zusammen.

Wer zu diesem anderen Avengers gehören wird, wissen wir aktuell noch nicht. Mögliche Mitglieder von Sam Wilsons Team wären die bereits für Avengers 5 bestätigten Charaktere Thor, Scott Lang aka Ant-Man, Shang-Chi, Joaquin Torres aka Falcon oder auch Shuri aka Black Panther.

Neben den Avengers und den New Avengers werden in Doomsday auch die Fantastic Four und die X-Men eine wichtige Rolle spielen. Damit sind bereits vier unterschiedliche Superhelden-Teams für das große Multiversums-Spektakel bestätigt, in dessen Zentrum Robert Downey Jr. als Bösewicht Victor von Doom stehen wird.