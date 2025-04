Abspannszene von Thunderbolts* erklärt: Es ist die wichtigste seit Avengers Endgame

Thunderbolts* führt die Tradition der Abspannszenen im Marvel Cinematic Universe fort. Was euch in der Post-Credit-Szene des MCU-Blockbusters erwartet, erfahrt ihr hier.

Mit Thunderbolts* stellt uns das Marvel Cinematic Uniserve seit dem 1. Mai ein völlig neues Superhelden-Team im Kino vor. Mit viel Humor, handgemachter Action und einer unerwartet emotionalen Story finden mehrere ehemalige Anti-Helden und Bösewichte zusammen, um einer neuen Bestimmung zu folgen.



Sollten Marvel-Fans bis zum Ende des Abspanns von Thunderbolts* sitzen bleiben? Oder kann der Kinosaal schon nach Einsatz der Credits ruhigen Gewissens verlassen werden? Hier findet ihr die Erklärung, was euch am Ende des Films erwartet.

Wie viele Abspannszenen hat Thunderbolts*?

Als mittlerweile 35. MCU-Film folgt natürlich auch Thunderbolts* wieder der Tradition der Bonusszenen. Diesmal gibt es gleich zwei Abspannszenen zu bestaunen: eine Mid-Credit-Szene und eine Post-Credit-Szene.



Vor allem für die letzte Szene nach dem Abspann sollten Marvel-Fans den Kinosaal keinesfalls frühzeitig verlassen. Denn hier erwartet euch nicht nur eine der besten Post-Credit-Scenes des Marvel Cinematic Universe, sondern auch die womöglich wichtigste seit Avengers 4: Endgame.

Schaut hier den Trailer zu Thunderbolts*:

Thunderbolts* - Trailer 2 (Deutsch) HD

Achtung, es folgen massive Spoiler.



Die erste Abspannszene von Thunderbolts* ist ein Gag: Red Guardian steigt der Erfolg zu Kopf

Viele Marvel-Fans lagen mit ihren Vermutungen richtig, dass das Team der Thunderbolts aufgrund des Sternchens im Titel am Ende des Films einen neuen Namen bekommen könnte. In den letzten Minuten werden Yelena (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell) und Ava (Hannah John-Kamen) der Öffentlichkeit als New Avengers präsentiert. Die ersten Auswirkungen dieser monumentalen Enthüllung bekommen wir mit zwei Abspannszenen präsentiert.

Zu Beginn des Abspanns werden die Namen des Casts von Zeitungsüberschriften begleitet, die uns ein Gefühl der öffentlichen Wahrnehmung der neuen Avengers vermitteln. Dass eine Gruppe von Anti-Held:innen mit komplizierter Vergangenheit die Erde beschützen sollen, stößt auf viel Kritik. Die Überschriften reichen dabei von "Nicht meine Avengers" bis zu "B-vengers".

Danach folgt die erste Abspannszene, die Marvel-typisch nur aus einem Gag gesteht. Der frisch rasierte Red Guardian bewundert in einem Supermarkt ein Regal voller Frühstückzerealien, auf deren Verpackungen die New Avengers abgebildet sind. Verzweifelt versucht er einer ahnungslosen Frau zu vermitteln, dass er der Superheld auf jener Wheaties-Packung ist. Die Kundin ist aber wenig daran interessiert.

Die Post-Credit-Szene von Thunderbolts* stellt uns die New Avengers näher vor

Wer bis zum Ende des Abspanns sitzen bleibt, wird mit einer ungewöhnlich langen Post-Credit-Szene überrascht, die uns erste spannende Informationshäppchen für den kommenden MCU-Blockbuster Avengers 5: Doomsday liefert. Erstmals in der nach Endgame begonnenen Multiverse-Saga bekommen wir wieder ein offizielles Avengers-Team zu sehen.

14 Monate nach den Ereignissen der Filmhandlung haben sich die New Avengers in ihrer neuen Rolle als Superhelden eingefunden und ein eigenes Hauptquartier bezogen. Während Yelena, Ava, John und Bucky in neuen Superhelden-Anzügen auftreten, kleidet sich Red Guardian als neuer Promi lieber in gebrandeten Jogginganzügen. Bob (Lewis Pullman) hingegen nimmt nicht aktiv am Superhelden-Geschehen teil, da er nicht riskieren will, dass seine bösartige Seite namens Void wieder zum Vorschein kommt. Stattdessen kümmert er sich um den Abwasch.

Allerdings kündigt sich auch ein großer Konflikt für die neuen Avengers an: Captain America Sam Wilson trommelt derzeit ein eigenes Avengers-Team zusammen und scheint sich den Team-Namen sogar rechtlich geschützt zu haben. Kommt es womöglich zum Streit zweier Avengers-Teams und damit zum Bruch zwischen den Freunden Sam Wilson und Bucky Barnes? Red Guardian stellt bereits eine witzige (und nicht ganz ernstzunehmende) Lösung vor: Das Team könnte sich einfach einen coolen und nicht-geschützten Namen verpassen: Avengerz.

Yelena erwähnt derweil eine nicht näher erläuterte Krise im Weltraum, die mit den Ereignissen des kommenden Avengers-Films zusammenhängen könnte. Doch dann folgt die nächste gewaltige Enthüllung: Das Sicherheitssystem der New Avengers entdeckt ein unbekanntes Flugobjekt, das geradewegs auf die Erde zusteuert: Es handelt sich um ein Raumschiff der Fantastic Four! Begleitet wird das vom musikalischen Thema des Komponisten Michael Giacchino, welches wir bereits im Fantastic Four-Trailer hören konnten.

Die Avengers treffen auf die Fantastic Four: Erster Spoiler für den nächsten MCU-Film

In Person haben die Fantastic Four ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe noch nicht abgeliefert. Ab dem 24. Juli 2025 geben Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach in The Fantastic Four: First Steps ihren Einstand als Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm. Und einen großen Spoiler zum kommenden MCU-Abenteuer hat die Abspannszene von Thunderbolts* bereits verraten.

Die Geschichte von The Fantastic Four: First Steps wird in einem alternativen, retro-futuristischen Universum spielen, in dem keine Avengers existieren. Jetzt können wir allerdings davon ausgehen, dass die Superhelden-Familie spätestens am Ende ihres neuen Films ihren Weg durch das Multiversum in die Realität des MCUs finden wird – und sich in Avengers: Doomsday dort den Avengers dem Kampf gegen Robert Downey Jr's Doctor Doom anschließen wird.

Am Ende des Thunderbolts*-Abspanns folgt das Versprechen "Die New Avengers und Bob werden zurückkehren". Ob sie vielleicht die Fantastic Four bereits in einer Abspannszene von First Steps auf der Erde-616 willkommen heißen, wissen wir noch nicht. Ein garantiertes Widersehen findet aber in Avengers: Doomsday statt, der am 29. April 2026 in den deutschen Kinos starten soll.