Über 50(!) Prozent reduziert: Brandneuer OLED-TV von LG jetzt zum Kampfpreis im Angebot!

Das ging schneller als erwartet: Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung gibt es diesen hervorragenden 4K-OLED-TV von LG unschlagbar günstig im Angebot.

Normalerweise dauert es eine Weile bis neue Fernseher deutlich günstiger werden, doch mit dem LG OLED B5 gibt es einen echten Preis-Leistungs-Tipp jetzt schon wenige Monate nach Markteinführung im Amazon-Angebot satte 53 Prozent reduziert * im Vergleich zur Preisempfehlung.

Auch MediaMarkt * und Saturn * haben aktuell den neuen Tiefstpreis im Angebot, allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu. In jedem Fall gab es das hervorragend bewertete OLED-Einstiegsmodell aus 2025 noch nicht so günstig wie jetzt und sehr viel günstiger dürfte es in der nächsten Zeit erfahrungsgemäß auch nicht werden.

TV-Ausstattung fast auf High-End-Niveau: Das bietet der LG OLED B5

Auf 55 Zoll bietet der LG OLED B5 scharfe 4K/UHD-Auflösung und perfektes Schwarz sowie satte Farben und Kontraste, die sich mit den Topmodellen messen können, wenn auch nicht ganz so hell. Der neue Prozessor α8 Gen2 4K stellt indes viele KI-Funktionen bereit, was für bestmögliche Bildqualität und optimalen Sound sorgen soll.

Mit 120 Hertz nativer Bildwiederholfrequenz gibt es dabei auch stets eine flüssige Bewegtbilddarstellung. Ebenfalls mit an Bord sind darüber hinaus auch wichtige HDR- und Audio-Formate, darunter Dolby Vision und Dolby Atmos, die euch für echtes Heimkino-Entertainment wappnen können.

Das webOS-25-Betriebssystem bietet derweil nicht nur viele Smart-TV-Funktionen und Apps sowie Streaming-Unterstützung, sondern kommt auch mit einer 4-jährigen Upgrade-Garantie. Spiele-Fans bekommen indes flüssiges Gaming bei geringer Latenz mit bis zu 4K @ 120 Hz via HDMI 2.1 sowie Nvidia G-Sync und AMD FreeSync zur Bildsynchronisation. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Rezensionen und Test: So gut ist der LG OLED B5

In den Rezensionen bei MediaMarkt * gibt mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen durchweg Begeisterung und keine herausgestellten Klagen. Die Fachseite Techradar hat ebenfalls 4,5 von 5 Sternen vergeben und den Fernseher empfohlen. Demnach liefert der LG OLED B5 eine hervorragende Bildqualität und eignet sich hervorragend für Spiele.

Dabei soll er sehr seinem Vorgängermodell LG B4 ähneln und auch wenn die Helligkeit nicht verbessert wurde und die Tonqualität nur durchschnittlich ist, soll es sich dennoch um einen unbestreitbar guten Fernseher handeln, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Gelobt wurde auch die intuitive Smart-TV-Plattform. Gerade zum aktuellen Angebotspreis ist der LG OLED B5 also eine echte Empfehlung.

