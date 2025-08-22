Vor dem Ladykracher-Ruhm: Anke Engelkes Karriere begann viel früher, als man denkt

In Deutschland ist sie einer der größten Stars überhaupt: Wirklich jeder kennt Anke Engelke. Was viele nicht wissen: Ihre Karriere begann schon als Kind.

Anke Engelke ist einer der bekanntesten Stars Deutschlands. Die stets gut gelaunte Entertainerin kommt seit Jahrzehnten beim Publikum richtig gut an – egal ob als Schauspielerin, Komikerin oder Talkshow-Gast, kann sie Jung und Alt begeistern. Wenn Anke Engelke im TV zu sehen ist, dann kennen wir sie als selbstbewusste, reife Frau, die genau weiß, was sie kann: Richtig witzig sein. Was heute kaum jemand mehr weiß: Anke Engelkes Karriere startete schon vor vielen Jahrzehnten – im Kindesalter.

Anke Engelke: Heute ist sie ein Megastar

Anke Engelke hat sich im deutschen Fernsehen als wahres Multitalent etabliert und mischt seit Jahrzehnten die Comedy-Szene auf. Mit der Kultshow Ladykracher prägte sie das Genre und bewies ganz Deutschland, dass Frauen in Humorfragen keinesfalls den Kürzeren ziehen. Unvergessen bleibt auch ihre einzigartige Stimme, mit der sie ikonischen Charakteren wie Dorie aus Findet Nemo oder Marge Simpson Leben einhaucht.



Zuletzt brillierte sie beim Prime-Video-Hit Perfekt Verpasst an der Seite von Langzeit-Kollege Bastian Pastewka und beweist, dass sie auch mit fast 60 Jahren nichts von ihrem Glanz verloren hat. Egal, wohin die Zukunft Engelke führen mag, eins scheint sicher: Sie wird das Publikum bestens dabei unterhalten. Doch wie kam diese einzigartige TV-Karriere überhaupt ins Rollen?

Kaum zu glauben: So jung startete Anke Engelke ihre Karriere

Wer glaubt, dass Anke Engelke schon immer Schauspielerin werden wollte, liegt falsch. Denn das Herz der 59-Jährigen schlug ursprünglich für die Musik. Als Kind sang sie in ihrem Schulchor, doch zu ihrer großen Überraschung wurde der Chor richtig berühmt. Die talentierten Schulkinder traten sogar mit Stars wie Heino im TV auf. Der wahre Durchbruch gelang Engelke dann mit einem Duett mit Schlager-Legende Udo Jürgens. Mit nur elf Jahren stand sie mit dem Megastar auf der Bühne und wurde prompt fürs Radio entdeckt.

Von da an ging es für Engelke steil bergauf. Als Kind moderierte sie erste Radio- und TV-Sendungen, die sich selbst an ein jüngeres Publikum richteten. Aber auch der Musik blieb sie treu. 1979 trat sie als Mitglied einer Band sogar in der ZDF-Hitparade auf:

In den 80ern war Engelke dann als Radiomoderatorin erfolgreich, doch in den 90ern gelingt ihr der Sprung ins TV: Beim Sketch-Klassiker Die Wochenshow mimte sie zahlreiche Charaktere und glänzte mit ihrem scharfzüngigen Humor. Der Rest ist – wie man so schön sagt – Geschichte.

