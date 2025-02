"Aus den letzten Skandalen nichts gelernt": Jörg Dahlmann verscherzt es sich bei Dschungelcamp-Fans aufgrund fragwürdiger Aussagen

Jörg Dahlmann ist in den letzten Tagen durch umstrittene Aussagen negativ aufgefallen. Diesmal legt er sich sogar unfreiwillig mit einem Dschungelcamp-Teilnehmer an.

2021 verlor Jörg Dahlmann seinen Job als Fußballkommentator bei Sky, weil er sich mehrmals in Folge fragwürdige Kommentare erlaubte. Das hält ihn natürlich nicht davon ab, bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! in gleicher Weise weiterzumachen. Doch an Tag 8 verärgert er einen Dschungelcamp-Teilnehmer - und die Fans gleich mit.



Jörg verscherzt es sich mit Pierre im Dschungelcamp

Als Alessia das Wort “behindert” in einem ungewohnten Kontext verwendet, erntet sie Gelächter, aber Pierre erklärt, warum man dieses Wort heutzutage nicht mehr verwendet. Da fühlt sich Jörg berufen einzugreifen. Er erklärt, wie er bei Sky seine Sprache ändern musste und wie er das Gendern verabscheut. Aber Jörg setzt noch eins drauf:



Womit sich ja auch alle schwer tun ist 'Schwarzer' oder 'Farbiger', 'Dunkelhäutiger'. Da war die Order von Sky damals 'People of Colour' zu sagen



Als Jörg ihm sagte, dass er auch kein Problem damit habe, als "Weißer" bezeichnet zu werden, traf er bei Pierre einen Nerv - im negativen Sinne. Im Camp wahrt er die Fassade und gibt zu, dass er den Begriff “farbig” unpassend findet. "Ihr seid für mich farbig, dafür legen sich andere ins Solarium", scherzt der Schauspieler. Im Dschungeltelefon rechnet Pierre dann mit Jörg ab. “Innerlich denke ich an Bratkartoffeln”, meint er und geht sogar noch einen Schritt weiter:



Ich habe solche Gespräche in den letzten 30 Jahren 50.000 Mal geführt, mit irgendwelchen Weißen, die sich gemüßigt fühlen, mir im Subtext mitzugeben, dass ich auch ein normaler Mensch bin. Über Hautfarben zu diskutieren 2025 – mein Gott.



Als Pierre seine Nachtwache mit Jürgen verbringt, fügt er hinzu, dass er sich nicht vorstellen könne, mit Jörg privat befreundet zu sein.

"Absolutes No-Go": Fans rechnen mit Jörg ab

Doch Jörgs Kommentare kommen nicht nur bei Pierre, sondern auch bei den Fans nicht gut an. "Jörgs Aussagen sind einfach ein absolutes No-Go", schreibt ein Instagram-Nutzer. Eine andere Nutzerin auf Instagram ergänzt: "War das unangenehm, das tat weh beim zusehen". Auch bei X war das Urteil der Fans vernichtend, wie dieser User schreibt:

Natürlich konnten auch viele Fans mit Pierre mitfühlen, der sich Jörgs Aussagen ausgesetzt fühlte. Da schreibt ein User auf X:

So ist es verständlich, dass die Sympathiewerte für Pierre im Laufe der Dschungelcamp-Staffel gestiegen sind. "Pierre muss König des Dschungels werden", schreibt eine Person auf Instagram. Auch auf X sind die Sympathien für den Schauspieler groß, wie dieser Kommentar zeigt:

Dschungelcamp Tag 8: Diese Person muss das Camp als Erster verlassen

Beim ersten Voting nach einer Woche Dschungelfieber musste Jürgen Hingsen als Erster das Camp verlassen. Er selbst nahm die Verkündung aber gefasst und hat damit sogar schon gerechnet.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird täglich um 20.15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung kann live auf RTL+ gestreamt werden, alle Folgen stehen anschließend zum Abruf bereit.