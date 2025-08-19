Bauer sucht Frau International: Diese Landwirte suchen in Staffel 8 nach der großen Liebe

Bauer sucht Frau International ist 2025 gerade erst geendet. Doch RTL hat schon die nächsten liebessuchenden Landwirt:innen im Gepäck. Wir stellen euch die neuen Teilnehmenden vor.

Erst im Juli ist Staffel 7 von Bauer sucht Frau International zu Ende gegangen. Doch die Liebessuche rund um die Welt geht sofort in die nächste Runde. RTL hat bereits die nächsten Bauern und Bäuerinnen ausfindig gemacht, die im TV eine:n Partner:in finden wollen. Wir stellen euch die 7 neuen Kandidat:innen vor.

Bauer sucht Frau International: Diese Bauern und Bäuerinnen sind 2026 dabei

Insgesamt 7 Bauern und Bäuerinnen wollen auch in Staffel 8 die große Liebe finden. Dabei geht es 2026 nach Österreich, Australien oder Schweden. Diese Teilnehmenden hoffen auf potenzielle Bewerber:innen:

Florian aus Schweden

Florian hat sich seinen Traum von einer Hobbylandwirtschaft in Südlappland verwirklicht. Dort kümmert er sich um seine Schafe und Ziegen und pflanzt eigenes Gemüse an. Der 40-Jährige ist bereits seit vier Jahren Single und ist bereit für die große Liebe.

Andreas aus Südtirol

Andreas ist mit Landwirtschaft groß geworden. In Südtirol führt er einen Milchviehbetrieb mit seinen Eltern und steckt seine ganze Energie in die Arbeit. Doch seinen Betrieb sieht er nicht als Beruf, sondern eine Lebensform. Nach zwei Jahren Single-Dasein möchte Andreas eine Partnerin, die sich ein Leben auf dem Hof vorstellen kann.

Nadine aus Dänemark

Nadine hat an der Westküste Dänemarks eine Miniaturesel- und Welpenzucht. Neben Eseln und Hunden hält Nadine noch Walliser, Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. Ihr Traum ist es, ihren Hof zu einer Selbstversorgerlandwirtschaft ausbauen. Mittlerweile ist die alleinerziehende Mutter seit sieben Jahren ohne Partner und träumt von einem Seelenverwandten.

Franz aus Österreich

Franz ist aus Tirol, Österreich, und ist Mutterkuhhalter. Nebenbei engagiert sich der 53-Jährige beim örtlichen Obst- und Gartenbauverein und geht gern wandern. Seine neue Partnerin sollte das Landleben mit ihm teilen wollen.

Klara aus Australien

Klara lebt in Australien und betreibt in Tasmanien einen Gästebetrieb und Selbstversorgerhof mit Alpakas, Schafen und Hühnern. Nachdem Klara bereits ein Mal in Australien gelebt hatte, war es um sie geschehen. Die 39-Jährige kehrte nicht nach Deutschland zurück, als sie sich in die Landschaft Tasmaniens verliebt hatte. Seit zwei Jahren ist Klara Single.

Mathias aus Costa Rica

Mathias ist gelernter Holzbootbauer, der in Costa Rica lebt. Im Regenwald, fernab von Tourismus, betreibt er eine Selbstversorgerlandwirtschaft. Insgesamt acht Hektar umfasst das Gebiet, auf dem unter anderem Süßkartoffeln, Ingwer und Bananen wachsen. Nach zehn Jahren ohne Partnerin hofft Mathias auf die Eine.

Turner aus Schweden

Turner lebt auf Öland in Schweden. Dort hat er ein ehemaliges Bahnhofsgelände zu einem Selbstversorgerhof umgebaut. Auf dem Hof kümmert sich der 64-Jährige um den Gemüseanbau, Schweine, Hühner und Gänse. Turner freut sich auf die Bewerberinnen und hofft, dass eine unkonventionelle Frau dabei ist.