Vier Paare sind nach dem Finale von Bauer sucht Frau International tatsächlich zusammen

Nach acht Folgen ist Bauer sucht Frau International zu Ende. Welche Singles in Staffel 7 zueinander gefunden haben, erfahrt ihr hier.

Bei Bauer sucht Frau International suchten in Staffel 7 insgesamt fünf Landwirte und zwei Landwirtinnen die große Liebe. Doch nicht für alle geht das Experiment wie gewünscht aus. Wer am Ende tatsächlich einen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, verrät euch dieser Artikel.

Bauer sucht Frau International: So ging es für die Kandidat:innen weiter

Carmen

Carmen hatte sich für Kandidat Patrick entschieden, er sollte gemeinsam mit ihr auf Bali die Hofwoche verbringen. Dass Patrick Gefühle für die Bäuerin hat, machte er schon von Beginn an deutlich. Und Carmen? Die gestand auch Patrick ihre Liebe. Auch nach der Hofwoche sind die beiden unzertrennlich. Patrick ist zu Carmen nach Bali gezogen und die beiden genießen ihre Zweisamkeit.

Björn

In Namibia hatte Björn die Qual der Wahl zwischen Sophia und Lea. Letztere hatte es ihm aber angetan und behielt sie für die Hofwoche bei sich. Zwischen ihnen sprühten die Funken, immerhin bekam Lea auch den ersten Kuss der Staffel. Nach der Hofwoche besuchte Lea Björn erneut für ganze drei Wochen in Namibia und die beiden wollen schauen, wie sich alles entwickelt.

Roger

Der Luxemburger hatte mit seinen Hofdamen weniger Glück, denn er verabschiedete sich schon während der Show von allen drei Frauen, die er nach Teneriffa eingeladen hatte. Auch heute lebt der Winzer noch allein auf seinem Hof.

Olaf

Olaf konnte sich vor Angeboten zwar nicht retten, entschied sich aber dazu, nur eine Dame mit auf seinen Hof nach Portugal zu nehmen. Zwischen ihm und Anna harmonierte es von Anfang an, auch Familie und Freunde lernte sie kennen. Nach der gemeinsamen Zeit in Portugal ging es für die beiden aber nicht weiter. Unterschiedliche Zukunftspläne sollen der Grund gewesen sein.

Iris

Iris lud zwei Männer auf ihre Farm in Florida ein und entschied sich am Ende für Olaf. Die beiden verbrachten gemeinsame Zeit in den USA, doch so richtig funken wollte es schon in der Show nicht. Iris merkte immer wieder an, dass die kein Kribbeln sei. Nach der Sendung verlief sich der Kontakt, die beiden hatten in Sachen Zukunft nicht die gleichen Vorstellungen. Ein anderer Bewerber hatte sich aber bei Iris gemeldet und daraufhin sei sie sogar nach Deutschland geflogen, um mit ihm Zeit zu verbringen. Die beiden wollen schauen, was die Zeit bringt.

Martin

Der Weinbauer aus Italien lud zwei Frauen in die Toskana ein. Während eine freiwillig ging, blieb Vanessa bei Martin und die beiden lernten sich besser kennen. Nach der Show ist aus den beiden ein Paar geworden. Vanessa zieht zu Martin in ihre neue Heimat die Toskana.

Marco

Der Rinderzüchter aus Namibia war von Anfang an hin und weg von seiner Hofdame Sabine. Die gemeinsame Zeit in Afrika hat die beiden näherzusammen gebracht und sie haben Gefühle füreinander aufgebaut. Die beiden sind in einer Beziehung und Sabine ist zu ihrem Liebsten nach Namibia gezogen.