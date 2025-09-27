Bridgerton-Autorin verrät nächste große Liebesgeschichte nach Staffel 4: Sie ist ein wichtiger Meilenstein für den Netflix-Hit

Endlich ist es soweit: Bridgerton kehrt zurück und Fan-Herzen werden glühen. Denn wir erleben eine Liebesgeschichte, die bisher noch nicht im Mittelpunkt stehen durfte.

Die Serie Bridgerton blickt freier und vielfältiger auf das viktorianische London zurück, als es tatsächlich war. Doch trotz seiner Vielfalt wurden bisher nicht alle Beziehungsformen erzählt. Das soll sich ändern.

Bridgerton rückt endlich eine queere Liebesgeschichte in den Vordergrund

Wie US Magazine kürzlich berichtete, werden Bridgerton-Fans zeitnah eine Romanze zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Figuren erleben. Queere Beziehungen kamen zwar vor, standen aber noch nicht im Vordergrund.

In Band 6 der Bridgerton-Romanserie von Autorin Julia Quinn erlebt Francesca Bridgerton, sechstälteste Tochter der Familie, einen harten Rückschlag. Denn ihr Ehemann John Stirling verstirbt an einer Krankheit. In der Buchvorlage verliebt sich Francesca daraufhin in Michael Stirling.

Ähnlich verläuft es auch in der Serie. Nur eben mit dem Unterschied, dass es sich bei dem neuen Schwarm von Francesca (Hannah Dodd) hier um Michaela Stirling (Masali Baduza) handelt, der Cousine von John Stirling (Victor Alli). Die beiden begegnen sich in Staffel 3 auf einem Ball der Featheringtons – und sind hin und weg voneinander.

Quinn wusste bereits einige Zeit, dass Francesca sich in eine andere Frau verlieben würde und hatte kein Problem mit dieser Änderung. Fans der Buchvorlage hatten aber anscheinend gemischte Gefühle. So meinte Quinn:

Ich wusste, dass es eine große Sache werden würde. Ich meine, ich denke, es ist eine größere Änderung in der Geschichte als die ethnische Vielfalt der Charaktere. Ich habe nicht mit so viel Gemeinheit unter einigen Fans gerechnet.

Die Autorin weist bewusst darauf hin, dass die Liebe zwischen Francesca und John real war. Gleichzeitig lässt sie aber durchblicken, dass auch die neue Beziehung zwischen Francesca und Michaela die Fans nicht enttäuschen wird.

Wann genau es so weit sein wird, ist übrigens noch unklar. Als neue Hauptfigur für die kommende Staffel steht nämlich nicht nur Francesca zur Wahl. Trotzdem wäre es erfrischend, eine noch nie dagewesene Perspektive auf die Liebesturbulenzen der Familie Bridgerton zu erleben.