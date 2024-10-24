Nach Two and a Half Men zettelte Charlie Sheen bei nächster Serie gleich wieder einen Skandal an: Wir erklären den Streit um Anger Management

Nach seiner Entlassung aus Two and a Half Men feierte Charlie Sheen 2012 mit Anger Management sein Comeback – bis ein Streit mit Selma Blair alles änderte. Hier lest ihr die ganze Geschichte.

Nachdem Charlie Sheen 2011 bei Two and a Half Men gefeuert wurde, feierte er im Juni 2012 sein großes Comeback, das erfolgreicher nicht hätte sein können. Gemeinsam mit Ko-Hauptdarstellerin Selma Blair (Eiskalte Engel, Hellboy) konnte er in der Serie Anger Management punkten.

Es war der bis dahin erfolgreichsten Start einer Comedyserie im US-amerikanischen Kabelfernsehen, wie Quotenmeter berichtete. Kein Wunder, dass nach den ersten zehn Episoden gleich 90 weitere bestellt wurden. Doch dann kam der Haken, denn zwischen Charlie Sheen und Selma Blair entbrannte ein heftiger Streit.

Charlie Sheen kündigte Selma Blair per SMS

Die insgesamt 100 Folgen wurden zwar vollständig produziert und ausgestrahlt, Selma Blair ist aber nicht in allen dabei. Die Schauspielerin verließ die Serie knapp zur Hälfte nach 49 Episoden. Dies geschah jedoch nicht ganz freiwillig, da Charlie Sheen höchstpersönlich sie gefeuert haben soll.



Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Laut dem US-amerikanischen Nachrichtenportal TMZ soll Charlie Sheen kurz vor Selma Blairs Kündigung mitbekommen haben, dass sie sich hinter seinem Rücken über seine Arbeitsmoral beschwert habe. Das Ganze sei dem berühmt-berüchtigten Schauspieler zu viel gewesen, weshalb er verlauten ließ, dass er die Show verlassen würde, sollte sie das Set noch einmal betreten.

Laut eines Artikels von Deadline soll Charlie Sheen, der selbst einer der ausführenden Produzenten der Serie war, Selma Blair daraufhin sogar eigenhändig gekündigt haben – und das "per Textnachricht", wie es heißt. Und das, obwohl Selma Blair nicht einmal die einzige Schauspielerin gewesen sein soll, die sich über Charlie Sheen beschwerte – aber immerhin "die Lauteste“. Tatsächlich verkündete die Produktionsfirma Lionsgate kurz darauf offiziell ihr Ausscheiden aus der Serie.



Selma Blairs Rolle wurde nicht nachbesetzt

Nach Selma Blairs überhastetem Abgang wurde ihre Rolle nicht neu besetzt, sondern eine neue weibliche Figur geschrieben. Die Drehbücher wurden schnell überarbeitet, um die Dreharbeiten aufrechtzuerhalten. Selma Blair spielte die Therapeutin Dr. Kate Wales, die gleichzeitig die „Freundin mit gewissen Vorzügen“ von Charlie Goodson (Charlie Sheen) war. Charlie Sheen verkörperte einen ehemaligen Baseballspieler, der Schwierigkeiten hatte, seine Aggressionen zu kontrollieren, und später selbst als Anti-Aggressions-Trainer in seinem Zuhause oder im nahegelegenen Gefängnis arbeitet.

Die letzte Folge von Anger Management wurde kurz vor Weihnachten am 22. Dezember 2014 ausgestrahlt. Nach den 100 geplanten Episoden gab es keine weitere Verlängerung. Die Quoten sanken im Laufe der Zeit stark, da die Qualität wohl wegen interner Konflikte wie diesem gelitten hat. Das ist nicht Charlie Sheens erster Streitfall hinter den Kulissen. Auch Two and a Half Men hat seinetwegen schwer gelitten.

Selma Blairs Karriere endete mit Anger Management nicht

Mit Anger Management endete Selma Blairs Karriere zum Glück nicht. Sie sicherte sich mehrere Rollen in bekannten Filmen wie der Romanverfilmungs-Reihe After Passion und After Truth. Zudem erschien 2021 die Doku Introducing, Selma Blair, die von ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung handelt.

Für Charlie Sheen wurde es sowohl privat als auch schauspielerisch ruhiger. Dennoch ist auch er weiterhin in einigen Serien und Filmen zu sehen. 2023 war er in How to Be a Bookie in einer Gastrolle zu sehen – die Serie vereint ihn wieder mit Two and a Half Men-Schöpfer Chuck Lorre.