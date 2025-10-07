Der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Fernseher? Gleich 13 (!) 4K-TVs sind zum Amazon Prime Day günstig wie nie!

Bis zum 8. Oktober läuft bei Amazon wieder der Prime Day mit zahlreichen Rabatten. Mit dabei sind auch einige 4K-Fernseher, die es noch nicht günstiger gegeben hat.

Am 7. und 8. Oktober gibt es bei Amazon zum Prime Day wieder allerhand Rabatte * aus den unterschiedlichsten Kategorien. Mit dabei sind auch eine Vielzahl verschiedener Fernseher, Beamer und Co. im Angebot *, von denen aber nur eine Handvoll tatsächlich besonders günstig und zum historischen Tiefstpreis laut Vergleichsseiten erhältlich sind.

Amazon Prime Day: Das sind die günstigsten 4K-Fernseher zum Tiefstpreis

Mit dem TCL 55T8C gibt es ein gut bewertetes Einstiegsmodell um 32 Prozent reduziert schon für unter 400 Euro *. Auf 55 Zoll gibt es hier QLED-Technik mit unter anderem Dolby-Vision-HDR und Atmos-Sound, bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz nebst variabler Wiederholrate (VRR) mit HDMI 2.1 für Gaming-Fans, integrierte 2.1-Lautsprecher von Onkyo und Google TV als smartes Betriebssystem.



Das nächstbessere Modell ist der ebenfalls gut bewertete 65 Zoll große Hisense 65U7Q, den es zum Prime Day um 39 Prozent für unter 700 Euro * gibt. Die Mini-LED-Basis verspricht hellere sowie bessere Ausleuchtung und ansonsten gibt es auch hier Dolby Vision und Atmos mit eingebautem Subwoofer, bis zu 144 Hz im Gaming-Modus mit VRR und HDMI 2.1 sowie das etwas beschränktere VIDAA Smart OS.



Deutlich weniger attraktiv erscheint derweil der Samsung Neo QLED QN90F, der um 40 Prozent reduziert * für knapp über 800 Euro lediglich eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll mit heller Mini-LED-Technik bietet. Auch hier kann sich die übrige Ausstattung abseits vom Verzicht auf Dolby Vision weitestgehend sehen lassen, aber angesichts der Größe eher nicht zu dem Preis.



Fast zum gleichen Preis gibt es nämlich auch LGs sehr gut bewertetes OLED-Einstiegsmodell B5 in 55 Zoll mit hinsichtlich Farben, Kontrasten und Schwarzwerten überlegenem Bild um 56 Prozent reduziert *, dicht gefolgt von dem dahingehend ebenfalls guten und 65 Zoll großen Panasonic Fire-TV-OLED TV-65Z80A aus dem letzten Jahr um 15 Prozent reduziert für knapp unter 1.000 Euro *.

Amazon Prime Day: Mittel- und Oberklasse-TVs ab 1.000 Euro zum Tiefstpreis

Den oben erwähnten LG OLED B5 gibt es auch in 65 Zoll zum Tiefstpreis um 58 Prozent reduziert * für knapp über 1.000 Euro. In diesem Preisbereich tummeln sich auch die helleren OLED-Mittelklassemodelle C5E in 55 Zoll um 20 Prozent reduziert * und Samsungs GQ55S90F*, die sich in Sachen Bildqualität und Ausstattung sowie Preis kaum etwas schenken. Deren ebenfalls auf Tiefstpreis reduzierten 65-Zoll-Versionen schlagen in Form des LG OLED65C5ELB und des Samsung GQ65S90F * mit rund 300 Euro mehr zu Buche.

Für höchste Ansprüche gibt es auch zwei TV-Topmodelle von LG und Samsung in Form des um 10 Prozent reduzierten LG OLED G5 in 65 Zoll * und des Samsung S95F in 55 Zoll um 47 Prozent reduziert * zum bisherigen Tiefstpreis. Wer es dagegen besonders groß und dennoch bezahlbar haben möchte, kann sich den um 15 Prozent reduzierten Xiaomi TV Max 100 (2025) mit gigantischen 100 Zoll * näher ansehen, der aber in Sachen Bildqualität mit QLED-LCD nicht an die OLEDs herankommt.

Somit liefert der aktuelle Prime Day nicht nur für fast jeden Geldbeutel etwas, sondern auch tatsächlich die bisher günstigsten Preise laut Vergleichsseiten bei einer recht breiten Palette an guten TV-Geräten mit 4K Ultra-HD-Auflösung. In der Regel lohnt sich der Aufpreis von der Mittelklasse zur Oberklasse hinsichtlich der Unterschiede allerdings für die wenigsten Nutzer:innen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.