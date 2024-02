Ein Traum für Sammler: Dieses brandneue Harry Potter-Set aus LEGO hat einen ganz besonderen Clou

Harry-Potter-Fans können sich bei Amazon jetzt an ganz besonderes LEGO-Set vorbestellen: Der Sprechende Hut von Hogwarts überrascht mit einem speziellen Feature.

LEGO-Sets zu Harry Potter gibt es mittlerweile einige, aber ein Modell sticht aus der Masse besonders heraus, nämlich der Sprechende Hut. Dieses ikonische Kleidungsstück, das sich längst die Herzen der Hogwarts-Fans erobert hat, gibt es jetzt auch als spezielles Sammlerstück für Erwachsene, und zwar mit einem besonderen Clou.

Das LEGO-Set "Der Sprechende Hut" erweitert erst seit Kurzem das Sortiment des Klötzchenherstellers und richtet sich explizit an ältere Potter-Fans. Ihr könnt es ab sofort bei Amazon vorbestellen und euch auf ein echtes Klemmbaustein-Highlight freuen.

Der Sprechende Hut als LEGO-Set Deal Zu Amazon

Der Sprechende Hut - LEGO-Set für Sammler mit besonderen Extras

Amazon verkauft das LEGO-Set "Der Sprechende Hut" derzeit zum Preis von 99,99 Euro * an Vorbesteller. Die Auslieferung erfolgt ab dem 01. März 2024. Prime-Kund:innen profitieren wie immer vom kostenlosen Versand, außerdem gilt Amazons Vorbesteller-Preisgarantie.

Das gesamte Set besteht aus 561 Bauteilen, die sich zu dem Hut selbst und einem Ständer für die Kopfbedeckung zusammensetzen lassen. Der Ständer ist mit den Wappen der vier Hogwarts-Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin und Hufflepuff versehen. Zu guter Letzt liegt dem Set noch eine Harry-Potter-Figur bei, die eine Miniaturversion des Sprechenden Huts auf dem Kopf trägt.



Aber bei dem Sprechenden Hut aus Lego handelt es sich nicht nur um ein bloßes Klötzchenpuzzle, sondern um ein interaktives Sammlerstück. Denn das fertige Modell ist mit einem speziellen Geräuschstein ausgestattet, der bei Aktivierung zufällig eine von 31 Klangkombinationen wiedergibt.



Setzt ihr euch den Hut auf oder tippt seine Spitze an, entscheidet er wie in Buch und Film darüber, welchem Haus von Hogwarts ihr angehören solltet. Reizen euch die Soundeffekte weniger, platziert ihr stattdessen das komplette Set mitsamt Ständer einfach im Regal: Optisch macht der Sprechende Hut in LEGO-Form nämlich auch einiges her.



Alternative zum Verkleiden: Der Sprechende Hut aus der Wizarding World

Während es sich bei dem LEGO-Set des Sprechenden Huts vor allem um ein Sammlerstück für die Vitrine handelt, bietet der offiziell lizenzierte Sprechende Hut der Wizarding World eine günstige Alternative für Cosplay und Kinder-Partys.



Denn die authentisch gefertigte Nachbildung, die ihr bei Amazon derzeit um 33 Prozent günstiger für 39,99 Euro * kaufen könnt, teilt euch mit 15 verschiedenen Sprüchen ein Haus zu. Besonders cool: Die passende Mimik legt der Hut bei seiner Entscheidung auch noch an den Tag.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.