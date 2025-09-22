"Er fasst mich nicht noch einmal an": Denzel Washingtons seltsame Forderung am Set dieses Action-Thrillers

Stunt-Leute sind die oft unbesungenen Helden der Action-Filme. Dabei treffen gerade sie auf die unterschiedlichsten Stars und haben auch noch spannende Anekdoten.

Oliver Schneider ist ein französischer Stunt-Koordinator, Schauspieler und Regisseur. Er war der Hauptverantwortliche für die Actionszenen in Safe House - Niemand ist sicher mit Denzel Washington. Bei ihrer Zusammenarbeit machte Washington von Anfang an klar, wer der Star des Filmes ist und wie er behandelt werden sollte.

Denzel Washington wollte auch bei Kampfszenen deutlich machen, wer der Held des Films ist

In einem Interview mit dem französischen Magazin Legend teilte Schneider seine Erfahrung an verschiedenen Sets, unter anderem auch mit Denzel Washington bei Safe House. Schon bevor sie sich trafen, hatte der Stunt-Koordinator mit seinem Team und dem Stuntdouble von Washington die Choreografie einstudiert und aufgenommen, um sie dem Star am ersten gemeinsamen Tag zu zeigen. Dabei stellte Washington viele Fragen, auch zum Inhalt des Films.

Hier könnt ihr euch das Video mit Oliver Schneider ansehen:

Während sie sich einige Kämpfe ansahen, war der Star noch ganz zufrieden mit der Arbeit, doch dann stoppte er. Ihm war ein Detail aufgefallen, das ihm nicht gefiel:

[Denzel Washington] sieht sich einen, dann zwei Kämpfe an, ist zufrieden und sagt dann zu mir: ‘Warte, zeig mir das nochmal.’ Ich zeige ihm die Szene nochmal und er sagt: ‘Nein, da hat er mich sechsmal getroffen, ich habe ihn fünfmal getroffen. Ich bin der Star des Films, er fasst mich nicht noch einmal an.

Schneider erklärte ihm, dass es sich dabei um den Antagonisten handelte, gegen den Washington am Ende noch einmal kämpfen würde. Es hätte keinen Sinn, ihn ein zweites Mal zu bekämpfen, wenn er ihn schon einmal besiegt hätte.

Obwohl Washington ihm am Ende zustimmte, einigten sie sich darauf, dass jeder den anderen fünfmal treffen durfte. Herausgekommen ist am Ende ein sehr unterhaltsamer Action-Thriller mit Washington und Ryan Reynolds, den ihr aktuell bei Netflix streamen könnt.

