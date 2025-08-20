gamescom 2025: Seid mit Moviepilot, GameStar und Co. live dabei!

Die gamescom 2025 in Köln hat begonnen und die Teams von Moviepilot, GameStar, FILMSTARTS und Co. sind vor Ort und melden sich live aus Halle 10.1.

Die gamescom 2025 in Köln hat begonnen. Ihr könnt dabei sein und mit unseren Livestreams die Weltneuheiten, Trailer, Talks und mehr aus der Gaming-Welt sehen – ob in Köln oder daheim auf dem Sofa. Dabei kommen nicht nur die Gaming-Fans unserer Schwesternseiten GameStar, GamePro und MeinMMO auf ihre Kosten. Denn ihr könnt auch Bea und Hardy von Moviepilot auf der gamescom 2025 erleben.

Moviepilot bei der gamescom 2025

Bei Find Your Next Game – kurz FYNG – bringen GameStar, GamePro und MeinMMO die beliebte Live-Event-Reihe nach Köln und bieten in Livestreams neue Trailer, exklusives Gameplay, Interviews und fundierte Analysen unseres Gaming-Teams.

Moviepilot ist ab Donnerstag bei der gamescom 2025 zu Besuch. Für alle, die persönlich vorbeischauen wollen: Ihr findet uns bei der GameStar in Halle 10.1, Stand D070 - E089.

Am Freitag, dem 22. August, könnt ihr dann live dabei sein, wenn wir ab 15 Uhr ein Knock Out der Extraklasse veranstalten. Gemeinsam mit Lenny von Cinema Strikes Back und Ren von Filmflash und Serienflash bestimmen unsere Moviepilot-YouTuber:innen Hardy Zaubitzer & Beatrice Osuji sowie Sebastian Gerdshikow von FILMSTARTS die beste Videospielverfilmung.

Alle weiteren Infos findet ihr bei unseren Kolleg:innen der GameStar . Wir sehen uns im Stream oder – noch besser – ihr besucht uns in Halle 10.1, Stand D070 - E089.

Die gamescom 2025 findet vom 20. bis zum 24. August in Köln statt.