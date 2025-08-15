Heute im TV: Einer der besten Western der letzten 20 Jahre, der einen absoluten Klassiker neu verfilmte

Wenn ihr auf der Suche nach einem richtig guten Western seid, werdet ihr heute im TV-Programm fündig. Gezeigt wird die Neuverfilmung eines grandiosen Klassikers, die jeder Fan gesehen haben sollte.

1957 brachte Regisseur Delmer Daves den Western Zähl bis drei und bete ins Kino, der heute als Klassiker des Genres gilt. Die Geschichte erzählt von einem Farmer, der einen Outlaw zu einer Bahnstation eskortieren soll, von wo aus dieser ins Staatsgefängnis transportiert wird. 50 Jahre später wurde die Geschichte neu verfilmt.

Todeszug nach Yuma heißt das Remake in Deutschland. Inszeniert wurde die neue Version von James Mangold, der u.a. für den düsteren Marvel-Film Logan – The Wolverine bekannt ist und ebenfalls Harrison Fords Indiana Jones-Abschied inszenierte. Seine Yuma-Neuauflage könnt ihr heute Abend ohne Werbung im TV schauen.

Western-Neuverfilmung im TV: Christian Bale und Russell Crowe brillieren in Todeszug nach Yuma

Mangolds Todeszug nach Yuma übernimmt große Teile der Handlung des Originals. Einmal mehr folgen wir einem einfachen Mann auf seinem Weg, Ordnung in eine Welt zu bringen, in der schneller getötet als vergeben wird. Christian Bale schlüpft in die Rolle des Farmers Dan Evans, der trotz Kriegsverletzung die beschwerliche Reise auf sich nimmt. Ihm gegenüber tritt Russell Crowe als Outlaw Ben Wade.

Hier könnt ihr den Trailer zu Todeszug nach Yuma schauen:

Todeszug nach Yuma - Trailer (Deutsch)

Nun stellt sich die Frage: Welcher Film ist besser? Original oder Remake?

Man könnte argumentieren, dass Mangolds actiongeladene Neuinzsenierung dem Original überlegen ist – und zwar aus einem bestimmten Grund. Todeszug nach Yuma bringt mehr Tiefe in die Beziehung der ungleichen Figuren. Evans und Wade treten im Remake als vielschichtige Figuren in Erscheinung, die auf dem schmalen Grat zwischen Feindschaft, Freundschaft und gegenseitigem Respekt balancieren.

Mit Bale und Crowe hat Mangold zwei herausragende Darsteller für die Rollen gefunden. Problemlos könnten jeder der beiden einen Film wie Todeszug nach Yuma allein auf seinen Schultern tragen. Gemeinsam sind sie noch besser. Nicht zuletzt spielt sich keiner der beiden als Star in den Mittelpunkt. Christian Bale und Russell Crowe gehen komplett in ihren sehr gegensätzlichen Rollen auf. Dafür lohnt sich definitiv ein Blick.

Wann läuft Todeszug nach Yuma im TV?

Todeszug nach Yuma läuft heute Abend am 21. August 2025 um 23:45 Uhr auf ZDFneo. Die Ausstrahlung erfolgt ohne Werbeunterbrechung und geht bis 01:35 Uhr. Eine Wiederholung hat der Sender nicht programmiert. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video. und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 Jahr bei Moviepilot veröffentlicht.