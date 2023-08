"Kann am Film-Set nicht mehr sehen": James Bond-Star Judi Dench spricht über schwere Krankheit

2012 wurde bei Judi Dench altersbedingte Makuladegeneration diagnostiziert. Nun spricht die Schauspielerin darüber, wie ihr schwindendes Sehvermögen ihre Arbeit beeinträchtigt.

Judi Dench ist eine der berühmtesten britischen Schauspielerinnen, sowohl in Film und Fernsehen als auch auf der Bühne. Seit Mitte der 1960er Jahre steht sie vor der Kamera. Am bekanntesten ist sie für die Verkörperung von M in den James Bond-Filmen. 2012 wurde bei ihr eine altersbedingte Makuladegeneration diagnostiziert.

Bei einer altersbedingten Makuladegeneration handelt es sich um eine Erkrankung der Netzhaut, die sich stark auf das Sehvermögen auswirkt. Dench hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, wie die Verschlechterung ihres Sehvermögens ihr Leben beeinträchtigt. Gegenüber Metro gibt sie ein Update zu ihrer Situation.

James Bond-Star Judi Dench spricht über die Verschlechterung ihres Sehvermögens

Dench sagt, dass sie inzwischen nicht mehr in der Lage ist, die Zeilen in einem Drehbuch zu lesen. Mit der Hilfe von Freund:innen lernt sie die Texte, auch wenn sie von ihrem fotografischen Gedächtnis dabei keinen Gebrauch mehr machen kann.

Ich kann an einem Filmset nichts mehr sehen. Und ich kann nichts mehr lesen. [...] Aber irgendwie muss man damit zurechtkommen. Es ist schwierig, wenn eine Rolle besonders groß ist. Da habe ich noch keinen Weg gefunden. Ich habe viele Freund:innen, die mit mir das Drehbuch durchgehen, aber ich habe ein fotografisches Gedächtnis [und das hilft mir nicht mehr weiter].

Judi Dench denkt nicht an den Ruhestand, sondern will weiterhin schauspielern

Trotz der Erkrankung will Dench weiterhin als Schauspieler arbeiten. "So viel, wie ich kann", sagt die 88-Jährige. Zuletzt war sie u.a. in dem Weihnachts-Musical Spirited und dem Drama Belfast zu sehen, für das bei den Oscars 2022 als Beste Nebendarstellerin nominiert wurde. Zuletzt wurden ihre Auftritte aber immer rarer. Die Filmdatenbank IMDb listet aktuell kein bevorstehendes Projekt in ihrer Filmographie.

