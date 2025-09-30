Mann hat kein Geld für Marvel-Lego, deshalb baut er sich selbst die Avengers – mit Kermit als Hulk

Lego hat schon immer die Kreativität gefördert. Ein besonders kreativer Kopf hat genutzt, was er zu Hause hatte, um seine eigenen Avengers aufzubauen – mit Erfolg.

Selbst im Lego Movie steht Kreativität ganz vorne. Dort wird von Meisterbauern gesprochen, die alles bauen können, was sie sich vorstellen, selbst ohne Anleitung. Und während Präsident Business alles schön geordnet und nach Anleitung haben möchte, stehen die Freigeister auf der anderen Seite des Spektrums an Lego-Kund:innen. Zu diesen Meisterbauern gehört wohl auch ein User auf Reddit.

Lego-Avengers, sammeln!

Seit dem MCU gibt es zahlreiche Lego-Sets, die auf den Filmfiguren basieren. Dadurch gibt es auch die entsprechenden Minifiguren der Helden. Wenn man sich diese allerdings nicht leisten kann, kann man entweder schmollen oder man macht es so wie User rangeloner auf Reddit . Der hat nämlich einfach genommen, was er zu Hause hatte, und seine eigenen Avengers versammelt.

Dazu hat er einfach die Einzelteile genommen, die möglichst nahe an die Uniformen der Avengers herankommen. Im Fall von Thor und Black Widow waren das einfach Polizeiuniformen, während Captain America und Iron Man jeweils einfarbige Beine und Oberkörper bekommen haben, die mit etwas Modelliermasse angepasst wurden. Caps Schild besteht derweil aus einer transparenten, roten Scheibe, die angemalt wurde.

Doch das am meisten herausstechende Stück der Lego-Fauxvengers, wie ein anderer User sie nennt, dürfte der Hulk sein. Dieser hat interessanterweise verkürzte Beine erhalten, dafür aber einen besonderen Kopf. Bei der Figur handelt es sich nämlich eigentlich um Kermit den Frosch.

Der beliebte Star der Muppets als grüner Riese ist an sich schon eine lustige Vorstellung. Das wirft ganz nebenbei die Frage auf, welche Muppets sich überhaupt als Avengers eignen würden. Eine derartige Parodie wäre gar nicht so abwegig, da sowohl Marvel als auch die Muppets zu Disney gehören.