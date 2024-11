Maxton Hall Staffel 2 ist sicher: Alle Infos zu Start, Besetzung und Trailer des Amazon-Hits mit Damian Hardung

Nach dem Mega-Erfolg auf Amazon wurde eine 2. Staffel von Maxton Hall bereits bestätigt. Lest hier, was ihr zur Serie mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten wissen müsst.

Mit Maxton Hall – Die Welt zwischen uns gelang Amazon eine der Serienüberraschungen des Jahres. Die Adaption des beliebten Romans von Mona Kasten avancierte für den Streamer zur erfolgreichsten internationalen Serienproduktion überhaupt und kletterte in zahlreichen Ländern an die Spitze der Streaming-Charts ‒ und das als deutsches Projekt.

Kein Wunder also, dass eine 2. Staffel des Liebesdramas mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten bereits sicher ist. Alles, was ihr jetzt schon zur Amazon-Fortsetzung wissen müsst, könnt ihr hier gesammelt nachlesen. Der Artikel wird regelmäßig zu folgenden Punkten aktualisiert:

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 zu Amazon Prime?

Nur zwei Wochen nachdem die 1. Staffel von Maxton Hall auf Amazon Prime gestartet ist, hat der Streamer allen Fans Entwarnung gegeben: Eine 2. Staffel ist in trockenen Tüchern. Die Dreharbeiten haben im Juni 2024 am Schloss Marienburg bei Hannover begonnen, nachdem das eigentlich wegen Sanierung geschlossene Bauwerk seine Pforten extra für die Serie noch einmal geöffnet hat. Mittlerweile ist der Dreh abgeschlossen.

Wenn die Postproduktion nun ebenfalls so reibungslos verläuft, könnte uns die 2. Staffel von Maxton Hall noch im Frühjahr oder Sommer 2025 erwarten ‒ etwa ein Jahr nachdem die 1. Staffel auf Amazon gestartet ist.

Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten und Co.: Wer gehört zu Cast und Besetzung von Maxton Hall Staffel 2?

In Staffel 2 werden neben Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten viele Gesichter aus der Auftakt-Season zurückkehren. Bereits bestätigt wurden folgende Namen:

Was ist die Handlung von Maxton Hall Staffel 2?

Die erste Staffel von Maxton Hall basiert auf dem Roman Save Me * von Mona Kasten und deckt diesen beinahe gänzlich ab. Staffel 2 wird sich demnach ihrem Folgeroman Save You * annehmen. Die erste Staffel endete dagegen mit einer Änderung zum Buch ‒ und einem Cliffhanger.

Nachdem James vom Vorstellungsgespräch für die Oxford Universität nach Hause kommt, ereilt ihn ein herber Schicksalsschlag: Seine Mutter Cordelia ist an einem Hirnschlag gestorben. Er fällt über seinen Vater her und eilt zu Ruby für Trost. Durchs Fenster ihres Hauses sieht er jedoch ihre glückliche Familie zusammensitzen. Was wird er als Nächstes tun?

Achtung, hier folgen mögliche Spoiler zu Staffel 2: Kastens Romanvorlage deutet eine schwerwiegende Impulshandlung von James an, der seine Trauer in Alkohol ertränkt und dabei auch noch Ruby betrügt, indem er auf einer Party mit einer anderen rumknutscht. Ruby schießt James daraufhin mit gebrochenem Herzen in den Wind. Der lässt jedoch nicht locker und versucht, Ruby zurückzugewinnen. Spoiler Ende.

In der offiziellen Synopse der neuen Staffel heißt es:

Wer hoch fliegt, kann auch tief fallen ... Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe, scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten) alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James‘ (Damian Hardung) Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke 7 zurück in eine harte Realität.



Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie hat sie so starke Gefühle für jemanden gehabt wie für James – und noch nie wurde sie von jemandem so verletzt. Sie will ihr altes Leben zurück, in dem sie noch niemand auf Maxton Hall kannte und sie nicht Teil der elitären Welt ihrer Klassenkamerad:innen war. Aber sie kann James nicht vergessen – vor allem nicht, da er alles daransetzt, sie wieder zurückzugewinnen.



Gibt es einen Trailer zu Maxton Hall Staffel 2?

Ein offizieller Trailer zur 2. Staffel wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Da die Dreharbeiten jedoch bereits abgeschlossen sind und die Postproduktion auf Hochtouren läuft, dürften wir in wenigen Monaten mit ersten Bewegtbildern der neuen Folgen rechnen. Bis dahin könnt ihr euch schon einmal ein Behind-the-Scenes-Video anschauen, das im September 2024 zu Staffel 2 veröffentlicht wurde:

Seht hier ein Behind-the-Scenes-Video zu Maxton Hall Staffel 2:

Maxton Hall - S02 Hinter den Kulisse (Deutsch) HD

