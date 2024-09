Erstes Video zu Maxton Hall Staffel 2: Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten kehren dorthin zurück, wo alles angefangen hat

Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten sind zurück in der Welt von Maxton Hall. Amazon Prime Video hat das erste Video zur 2. Staffel des Serien-Hits veröffentlicht.

Anfang des Jahres hatte kaum jemand die Bestseller-Verfilmung Maxton Hall – Die Welt zwischen uns auf dem Schirm. Kurz nach der Premiere im Mai war jedoch klar: Amazon Prime Video hat einen der größten Serien-Hits des Jahres gelauncht – und das nicht nur in Deutschland. Auch international sorgte Maxton Hall für sehr viel Aufsehen.

In über 120 Ländern landete die Debütstaffel der deutschen Produktion auf Platz 1 der Streaming-Charts. Das hat es noch nie zuvor in der Geschichte des Streaming-Diensts gegeben. Jetzt laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel und für alle Fans, die nicht länger warten können, gibt es einen Einblick hinter die Kulissen.

Die Maxton Hall-Stars Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten melden sich im ersten Video zu Staffel 2 zurück

Maxton Hall - S02 Hinter den Kulisse (Deutsch) HD

Auf den Trailer zur 2. Staffel müssen wir uns noch gedulden. Dafür melden sich in dem Behind-the-Scenes-Video die Stars der Serie zu Wort und erzählen, wie es war, wieder zurück ans Set zu kommen. Hauptdarstellerin Harriet Herbig-Matten beschreibt das Erlebnis wie eine Klassenfahrt und bezeichnet die Filmcrew als Familie.

Als Kulisse der 2. Staffel von Maxton Hall fungiert u.a. das Schloss Marienburg, das sich auf dem Marienberg in der Kleinstadt Pattensen in der Region Hannover befindet. Schon die 1. Staffel zehrte von den prächtigen Hallen und Türmen, die für Vergleiche mit der Harry Potter-Reihe sorgten. Jetzt bekommen wir noch mehr davon zu sehen.

Das Schloss Marienburg ist gewissermaßen die Basis von Maxton Hall – der Ort, an dem im Juli 2022 alles angefangen hat, als die erste Klappe zur Buchverfilmung gefallen ist. Auch Damian Hardung, der neben Harriet Herbig-Matten die zweite große Rolle in der Serie spielt, schwelgt im ersten Staffel 2-Video kurz in Erinnerungen.

Wann startet Maxton Hall Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Ein Startdatum für die 2. Staffel von Maxton Hall hat Amazon noch nicht verkündet. Wir rechnen damit, dass die neuen Folgen rund ein Jahr auf sich warten lassen werden. Vielleicht erfahren wir im Mai 2025, wie die Geschichte weitergeht.