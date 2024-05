Deutsche Serie wird zur Welt-Sensation: Amazon verkündet Maxton Hall-Rekord und die Nachricht, auf die Fans seit Tagen warten

Vor wenigen Tagen startete Maxton Hall bei Amazon Prime Video. Schon jetzt steht fest: Die Romanverfilmung ist ein gigantischer Erfolg für den Streaming-Dienst. Staffel 2 kommt definitiv.

Können deutsche Serien ein internationales Publikum erreichen? Die Antwort lautet: ja. Letzte Woche Donnerstag startete mit Maxton Hall – Die Welt zwischen uns die jüngste hiesige Eigenproduktion von Amazon Prime Video und stürmte die Streaming-Charts. In über 120 Ländern steht die Liebesgeschichte aktuell auf Platz 1.

Amazon Prime Video zeigt sich sehr zufrieden mit der Performance der Serie. In einer Pressemitteilung verkündet der Streaming-Dienst, dass Maxton Hall "die größte globale Zuschauerzahl eines nicht-amerikanischen Titels in der Startwoche in der Geschichte von Prime Video" erzielt hat. Jetzt wird in die Zukunft der Serie investiert.

Nach Streaming-Rekord bei Amazon Prime Video: Maxton Hall Staffel 2 kommt offiziell

In die Zukunft der Serie investieren: Konkret bedeutet das, dass die 2. Staffel von Maxton Hall offiziell grünes Licht erhalten hat. Nach den ersten sechs Episoden dürfen wir uns auf eine Fortsetzung der Geschichte von Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) freuen. Der Herzschmerz hat noch lange kein Ende.

Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung in Maxton Hall

Doch warum ist Maxton Hall so erfolgreich? Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios für Prime Video, erklärt den Erfolg der Serie wie folgt:

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns erzählt eine universelle Geschichte von der Liebe zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten, die Zuschauer:innen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat.

Wenn es nach ihm geht, starten die Dreharbeiten für Staffel 2 schon morgen:

Wir können es kaum erwarten, in die Produktion der neuen Staffel zu starten und die Geschichte von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns weiterzuerzählen.

Ganz so schnell wird das aber nicht passieren. Zuerst müssen die Drehbücher für die neuen Folgen geschrieben werden. Allzu kompliziert sollte das aber nicht sein, immerhin existieren insgesamt drei Maxton Hall-Romane: Save Me, Save You, Save Us. Damit wäre sogar noch Stoff für eine potenzielle Staffel 3 vorhanden.

Wann startet Maxton Hall Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Ein Startdatum für die 2. Staffel von Maxton Hall hat Amazon noch nicht verkündet. Wir rechnen damit, dass die neuen Folgen rund ein Jahr auf sich warten lassen werden. Vielleicht erfahren wir im Mai 2025, wie die Geschichte weitergeht.