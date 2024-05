"Soll zur Therapie gehen": So denkt Maxton Hall-Star Damian Hardung wirklich über seine Rolle James Beaufort

Maxton Hall-Star Damian Hardung wünscht sich vor allem eines für seine Serien-Figur in Staffel 2: James Beaufort soll zur Therapie gehen.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns avancierte in den letzten Wochen zum echten Serien-Phänomen auf Amazon Prime Video und stürmte in zahlreichen Ländern die Charts des Streamers. Die Serie besticht mit der dramatischen und feurigen Liebesgeschichte zwischen dem wohlhabenden James Beaufort (Damian Hardung) und der Stipendiatin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) an dem titelgebenden britischen Elitecollege.

Die turbulente bis toxische Beziehung von James und Ruby ist jedoch nichts, was die Maxton Hall-Stars persönlich nur gutheißen. Wie sie in einem Interview mit Movieweb verrieten, haben sie spezifische Wünsche für ihre Figuren in Staffel 2 ‒ die für James einen Therapiebesuch beinhalten.

Damian Hardung wünscht sich Selbstreflexion und Kommunikation für seine Maxton Hall-Figur

So hinterlässt die 1. Staffel des Serien-Hits James mit einer echten persönlichen Tragödie. Der Tod seiner Mutter reißt den Teenager nach seiner Wiedervereinigung mit Ruby und dem Oxford-Vorstellungsgespräch aus seinem kühnen Höhenflug. Für Damian Hardung steht fest, was er sich daher für James in Staffel 2 wünscht:

Ich will einfach, dass James zur Therapie geht. Ehrlich gesagt, will ich nur, dass er an sich selbst arbeiten kann und in der Lage ist, seine Gefühle adäquat an den Rest der Welt zu kommunizieren.

Amazon Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung in Maxton Hall

Harriet Herbig-Matten würde ihrer Serienfigur Ruby ebenfalls raten, auf sich selbst zu achten und auch James zunächst an sich selbst arbeiten zu lassen:



Ich würde ihr sagen, konzentrier dich auf dich selbst und er muss auch an sich arbeiten und Entscheidungen treffen und das mit seiner Familie hinbekommen. Und vielleicht schaffen es die beiden dann zusammen in der Zukunft.

Gleichzeitig wünsche Herbig-Matten Ruby und James nur das Beste ‒ auch wenn sie ihre Zweifel habe, dass in Staffel 2 alles so glatt läuft:

Ich hoffe, sie schaffen es und finden einen Weg, gut zueinander zu sein. Und dass James seine Träume verfolgt und [Ruby] ihre Ziele erreicht ... dass sie glücklich sind, aber so funktioniert die Welt nicht.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 auf Amazon?

Die 2. Staffel von Maxton Hall wurde bereits offiziell von Amazon bestätigt. Je nachdem, wann die Dreharbeiten am Schloss Marienburg wieder aufgenommen werden können oder Ersatz für den Drehort gefunden wird, könnten uns neue Folgen der Hit-Serie noch 2025 auf Amazon Prime Video erreichen.

