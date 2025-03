Länger warten auf Maxton Hall: Staffel 2 des Amazon-Hits mit Damian Hardung kommt später als gedacht

Maxton Hall-Fans dürfen sich noch dieses Jahr auf Staffel 2 des Amazon-Hits mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten freuen. Einen Haken gibt es allerdings.

Die Serie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns avancierte letztes Jahr nicht nur in Deutschland, sondern auch international zum Phänomen und brach auf Amazon Prime Video einen Streaming-Rekord nach dem anderen. Sehnsüchtig warten die Fans nun bereits auf Nachschub des Coming of Age-Hits mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten. Während nun bestätigt wurde, dass die 2. Staffel uns noch dieses Jahr erreicht, müssen sich Maxton Hall-Anhänger:innen jedoch noch etwas gedulden.

Maxton Hall Staffel 2 kommt Ende 2025 zu Amazon Prime Video

Wie Deadline zuerst exklusiv berichtete, wird die 2. Staffel von Maxton Hall Ende des Jahres auf Prime Video erscheinen. Somit müssen sich Fans auf eine längere Wartezeit einstellen, als ursprünglich angenommen.

Die neuen Folgen wurden bereits im September 2024 abgedreht, Amazon sowie die Stars um Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten teasten uns bereits mit zahlreichen Behind-the-Scenes- und Set-Bildern. Da Staffel 1 im Mai letzten Jahres auf dem Streamer an den Start ging, hatten wir bisher mit einem ähnlichen Veröffentlichungszeitraum für Staffel 2 gerechnet.

Nun sollen noch viele weitere Monate ins Land gehen, bis Maxton Hall auf Amazon zurückkehrt. Der Streamer begründete die längere Wartezeit gegenüber Deadline wie folgt:

Wir wollen Fans auf der ganzen Welt die beste Maxton Hall-Erfahrung ermöglichen. Also arbeiten wir intensiv an einer erstklassigen Produktion und Musikkomposition für die Serie, inklusive verständlichen Sprachversionen. Wir versprechen, dass es die Wartezeit wert sein wird.

Prime Video hat den Zeitraum mittlerweile bereits per Pressemitteilung bestätigt.

Mehr:

Worum geht's in Staffel 2 von Maxton Hall?

Maxton Hall dreht sich um die Stipendiatin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) am Maxton Hall-Internat, die sich dort entgegen aller Wahrscheinlichkeiten in den wohlhabenden James Beaufort (Damian Hardung) verliebt. Ihre Liebe wird in Staffel 2 auf eine harte Probe gestellt, als James von einem Schicksalsschlag ereilt wird und eine fatale Entscheidung trifft. Während er versucht Ruby zurückzugewinnen, muss sie herausfinden, ob sie ihm noch einmal vertrauen kann.

Nachdem Staffel 1 den Roman Save Me von Mona Kasten adaptierte, nimmt sich Staffel 2 die Fortsetzung Save You vor. Neben Hardung und Herbig-Matten sind in der Serie unter anderem Sonja Weißer, Ben Felipe und Fedja van Huêt zu sehen.