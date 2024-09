Maxton Hall enthüllt, wie es in Staffel 2 weitergeht – und feiert einen wichtigen Meilenstein

Die 2. Staffel von Maxton Hall macht einen großen Sprung nach vorne und feiert das mit zwei neuen Bildern. Darüber hinaus steht jetzt auch die Handlung für die neuen Folgen fest.

Erst vor einer Woche erreichte uns ein spannendes Update zur Produktion der 2. Staffel von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns. Amazon Prime Video veröffentlichte ein Video, das uns hinter die Kulissen der Serie entführte und Einblick in die Dreharbeiten gewährte. Wie sich herausstellt, sind diese bereits abgeschlossen.



Das teilt der Streaming-Dienst in einer neuen Pressemitteilung mit. Die 2. Staffel von Maxton Hall ist offiziell im Kasten. Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung haben ein weiteres Kapitel als Ruby und James hinter sich gebracht. Ausgehend von der offiziellen Synopse wird es in den neuen Episoden besonders dramatisch.

Maxton Hall Staffel 2: Ruby ist am Boden zerstört und will ihr altes Leben zurück

Neben zwei neuen Bildern mit den Stars der Serie hat Amazon nochmal die offizielle Synopse für die 2. Staffel geteilt, um alle Fans auf den aktuellen Stand zu bringen. Diese wurde bereits im Zuge der Ankündigung der Dreharbeiten enthüllt und verrät, was uns als Nächstes im Maxton Hall-Universum erwartet:

Wer hoch fliegt, kann auch tief fallen ... Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe, scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten) alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James‘ (Damian Hardung) Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke 7 zurück in eine harte Realität.

Ab diesem Punkt spitzt sich das Drama zu:

Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie hat sie so starke Gefühle für jemanden gehabt wie für James – und noch nie wurde sie von jemandem so verletzt. Sie will ihr altes Leben zurück, in dem sie noch niemand auf Maxton Hall kannte und sie nicht Teil der elitären Welt ihrer Klassenkamerad:innen war. Aber sie kann James nicht vergessen – vor allem nicht, da er alles daransetzt, sie wieder zurückzugewinnen.

Natürlich verrät die Handlungsangabe noch nicht zu viel. Dennoch erhalten wir einen ersten Eindruck,. Wenn ihr die lange Wartezeit nicht aushaltet, bis die 2. Staffel von Maxton Hall bei Amazon erscheint, könnt ihr schon jetzt als Vorbereitung die Buchvorlage von Mona Kasten lesen.

Nachdem die 1. Staffel Save Me (2018) adaptierte, dient der Nachfolgeroman Save You (2018) als Grundlage für die 2. Staffel. Sollte Maxton Hall danach um eine 3. Staffel verlängert werden, dürfen wir davon ausgehen, dass auch Save Us (2018) verfilmt wird. Bei dem Erfolg der Debütrunde scheint das sehr wahrscheinlich.

Die ersten sechs Episoden von Maxton Hall haben es nicht nur in Deutschland an die Spitze der Streaming-Charts geschafft. Das hiesige Original verwandelte sich innerhalb kürzester Zeit in einen globalen Hit. Maxton Hall ist die erfolgreichste internationale Produktion in der Geschichte von Amazon Prime Video.

Wann startet Maxton Hall Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Einen konkreten Start für die 2. Staffel von Maxton Hall hat Amazon noch nicht verkündet. Nachdem die Dreharbeiten nun abgeschlossen sind, gehen die neuen Folgen in die Postproduktion und werden vermutlich 2025 ihre Premiere feiern.

