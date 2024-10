Das Maxton Hall-Schloss gibt es wirklich – und seit Kurzem könnt ihr es wieder besuchen

Es gilt als eine der beliebtesten Drehkulissen aus der Serie Maxton Hall – das Schloss Marienburg. Allerdings gestaltet sich ein Besuch vor Ort momentan eher schwierig. Moviepilot kennt die Hintergründe.

Als im Mai dieses Jahres die erste Staffel der deutschen Amazon-Prime-Serie Maxton Hall veröffentlicht wurde, brach in Deutschland ein regelrechter Hype um die auf der gleichnamigen Buchreihe basierende Serie aus. Sie legte sogar den erfolgreichsten Serienstart unter allen nicht-amerikanischen "Prime Originals" hin und landete in 120 Regionen auf Platz 1 der Charts. Maßgeblich für den Erfolg dürfte unter anderem sein, dass sich Maxton Hall mit Themen auseinandersetzt, die die junge Generation bewegen – darunter Selbstfindung, familiäre Erwartungen, Freundschaft, Liebe und der Umgang mit persönlichen Traumata.

Doch nicht nur die Themen und die Darsteller:innen, zu denen in erster Linie Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung zählen, überzeugen, sondern auch die traumhafte Kulisse rund um die Privatschule Maxton Hall. Kein Wunder also, dass sich viele Zuschauende fragen, wo sich dieser gleichermaßen faszinierende wie glamouröse Ort befindet, und ihn am liebsten einmal selbst besichtigen möchten. Moviepilot weiß, wo er sich befindet.

Wo ist das Maxton Hall-Schloss? Bei der Privatschule handelt es sich eigentlich um ein Schloss

Tatsächlich befindet sich dieser magische Ort in einer Kleinstadt, die man möglicherweise nicht auf den ersten Blick auf dem Schirm hatte – nämlich in Pattensen, in der Region Hannover. Konkret handelt es sich um das Schloss Marienburg, dessen Grundstein bereits im Jahr 1858 gelegt wurde. Es ist ein neugotisches Schloss, das als anerkanntes Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung gilt.

Auf dem Portal der Hannover Marketing und Tourismus GmbH schreibt diese selbst: "Entdecken Sie die magischen Schauplätze von Maxton Hall. Lassen Sie sich von der Atmosphäre der Serie verzaubern und erleben Sie unvergessliche Momente an den authentischen Drehorten." Allerdings sollten Besucher:innen sich vor ihrem Besuch noch einmal genauestens darüber informieren, ob dies derzeit überhaupt möglich ist.

Das Maxton-Hall-Schloss wird derzeit saniert, doch seit Kurzem dürft ihr wieder in den Innenhof

Immerhin befindet sich das Schloss Marienburg derzeit in einer Sanierungsphase. Auf der Website der Stiftung Schloss Marienburg heißt es: "Wegen starker Baumängel, vor allem in der Dachkonstruktion, sind der Ost-, Süd- und Westflügel von Schloss Marienburg gesperrt. Diese Räume, also auch die ehemaligen Prunkräume im Erdgeschoss, können leider im Moment nicht besichtigt werden."

Aktuell sei zudem ein virtueller Rundgang durch das Schloss Marienburg möglich. Wann die "realen" Räume wieder ihre Pforten öffnen, stehe derzeit noch nicht fest. Vor 2024/2025 sei damit jedoch nicht mehr zu rechnen. Laut der Hannover Marketing und Tourismus GmbH könne man seit dem 10. August 2024 zudem wieder den Innenhof betreten – von Freitag bis Sonntag.

Hartnäckige Gerüchte: Ist Schimmel der Grund für die Sanierungsmaßnahmen?

Doch wie kam es überhaupt zur vorübergehenden Schließung von Schloss Marienburg und den damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen? Wie wir euch bereits im Frühling über das Maxton Hall-Schloss berichteten, wurden dort Schimmel und Hausschwamm festgestellt, was nun für die über sechs Jahre andauernden Sanierungen verantwortlich ist. Fans hatten deshalb bereits die Sorge, dass zunächst gar keine zweite Staffel mehr gedreht werden könne. Allerdings hat die Region Hannover die Dreharbeiten bereits genehmigt, nachdem die Sicherheit in bestimmten Räumen durch ein teures Gutachten bestätigt wurde.

Und auch die Dreharbeiten sollen bereits im Juni 2024 begonnen haben. Wann die zweite Staffel auf Amazon Prime ausgestrahlt wird, steht jedoch noch nicht fest. Wenn man sich jedoch ins Gedächtnis ruft, wie lange der Abstand zwischen Aufnahme und Ausstrahlung bei anderen Serien ist, dürfte es im Verlaufe des kommenden Jahres, 2025, so weit sein.

Diese weiteren Serien-Orte solltet ihr ebenfalls kennen

Neben dem Schloss Marienburg gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Orte, an denen Maxton Hall gedreht wurde – insbesondere in Potsdam (Brandenburg). Die Nikolaikirche stellt hier die Universität Oxford dar, das Museum Barberini die Londoner Firmenrepräsentanz der Firma Beaufort, und der Alte Markt wird ebenfalls immer wieder als Kulisse verwendet. Einige Szenen wurden aber tatsächlich auch in London und Oxford aufgenommen.