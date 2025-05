Messer-Training, bis die Hände bluten: One Piece-Star ist für Netflix an seine Grenzen und darüber hinaus gegangen

In der Netflix-Adaption von One Piece spielt Taz Skylar den Schiffskoch Sanji. Für die Real-Serie hat der Schauspieler unfassbar hart trainiert.

Die Realserien-Version von One Piece geht bei Netflix vermutlich erst 2026 mit Staffel 2 weiter. Wieder mit dabei ist dann auch Taz Skylar als Schiffskoch Sanji. In der Vergangenheit hat der Star Details zur Vorbereitung für die Rolle enthüllt, die ganz schön schmerzhaft klingen. Um Sanji zu verkörpern, ist Skylar bis an seine Grenzen und darüber hinaus gegangen.



One Piece-Darsteller hat sich für Netflix-Adaption die Hände blutig trainiert

In einem längeren Interview für das ZERO.NINE-Magazin hat der britisch-spanische Schauspieler über die extreme Vorbereitung auf seine One Piece-Rolle gesprochen. Dabei verriet er, dass er für die Rolle des unter Hochdruck arbeitenden Kochs mit ikonischem Kick unglaublich hart trainiert hat:

Ich bin noch nie so zum Psycho geworden wie hier. Das ist das Härteste, wofür ich jemals in meinem Leben gearbeitet habe.

Skylar soll mit einer Stunde täglichem Training begonnen haben, was sich dann steigerte zu zwei, vier, sechs und schließlich acht Stunden Training pro Tag. Auf Twitter kommentierte One Piece-Regisseur Marc Jobst das Magazin-Interview von Skylar mit einer Anekdote vom Set, die die extreme Vorbereitung des Schauspielers unterstreicht:

Oh Mann, dieser Typ. Hat so hart trainiert, so engagiert. Eine Inspiration zum Anschauen. Was das Kochen anging – hin und wieder kam er mit einem anderen tollen Gericht zur Probe, wenn auch mit blutigen Händen, die er beim Erlernen der Messertechniken zerschnitten hatte! Was für eine Freude.

