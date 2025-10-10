Nach Ed Gein: Netflix enthüllt erstes Bild aus Monster Staffel 4 – Charlie Hunnam spielt schon wieder mit

Fans der Netflix-Serie Monster dürfen sich freuen, denn Staffel 4 ist bereits in Arbeit. Neben dem ersten Bild zur neuen True Crime-Story wurde auch der neue Mordfall und Cast bekanntgegeben.

Aktuell ist Monster: Die Geschichte von Ed Gein noch auf Platz der Netflix-Charts, da verkündete der Streaming-Anbieter bereits die Protagonistin der vierten Staffel. Nach Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern wird die True Crime-Anthologie Serie erstmals von einer weiblichen Mörderin handeln: Lizzie Borden.

Monster Staffel 4 handelt von der Axtmörderin Lizzie Borden

Netflix veröffentlichte dazu auch ein Bild, dass die Feud-Darstellerin Ella Beatty, neben Ed Gein-Darsteller Charlie Hunnam zeigt. Der übergibt nicht nur den Staffel-Stab, sondern ist auch noch aus einem anderen guten Grund auf dem Bild zu sehen.

Hunnam wird in Staffel 4 ebenfalls zusehen sein, nicht als Ed Gein, sondern als Lizzies Vater Andrew Borden. Damit wechselt Hunnam die Rolle vom Täter zum Opfer, denn die damals 32-jährige Lizzie soll 1892 ihren Vater und ihre Stiefmutter mit der Axt brutal ermordet haben, wurde vor Gericht jedoch freigesprochen.

Monster Staffel 4: Das ist der neue Cast

Doch Hunnam ist nicht der einzige, der ans Set zurückkehren wird. Vicky Krieps, die in der dritten Staffel Ilse Koch spielte, wird als Hausmädchen Bridget Sullivan zusehen sein. Bei der Auftaktepisode wird Max Winkler Regie führen, der ebenfalls bei Monster mitwirkte.

Ansonsten werden vor der Kamera auch neue Gesichter zu sehen sein:

Rebecca Hall als Stiefmutter Abby Borden

Billie Lourd als Lizzies Schwester Emma

Jessica Barden als Lizzies Freundin und Schauspielerin Nance O’Neill

True Crime-Fans dürfte Lizzie Borden ein Begriff sein, denn ihr Fall sorgte nicht nur für viel Aufsehen und Spekulationen, sondern wurde bereits mehrere Male verfilmt und sehr unterschiedlich inszeniert.

Zuletzt wurde die mutmaßliche Mörderin von Christina Ricci in der Serie Lizzie Borden – Kills! (2015) und von Chloë Sevigny (an der Seite von Kristen Stewart) im Film Lizzie Borden – Mord aus Verzweiflung (2018) dargestellt.

Zum Weiterlesen:

Wie die Showrunner Ryan Murphy und Ian Brennan den spekulativen Fall umsetzen werden, bleibt abzuwarten. Aktuell befindet sich die vierte Staffel in Produktion in Los Angeles, ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.