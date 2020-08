Netflix-Schock: Eine der besten Sci-Fi-Serien nach nur 2 Staffeln abgesetzt

Netflix setzt gerade in einem Rundumschlag zahlreiche Serien ab. Jetzt muss Altered Carbon Staffel 3 daran glauben. Die großartige Sci-Fi-Serie mit Marvel-Star Anthony Mackie wurde nur 2 Staffeln alt.

Netflix kennt keine Gnade. Wenn eine Serie nicht wie erwünscht ihr Publikum erreicht und sich die Kosten nicht lohnen, dann wird sie abgesetzt. Egal, wie gut die Kritiken sind. Zuletzt musste die tolle Teenie-Serie I Am Not Okay With This dran glauben, jetzt ist das Science-Fiction-Highlight Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm dran.

Nicht einmal Marvel-Star und Staffel 2-Hauptdarsteller Anthony Mackie konnte es ändern. Staffel 3 ist Geschichte, schreibt Deadline.

Trotz Marvel-Star: Die Sci-Fi-Serie Altered Carbon bekommt keine 3. Staffel

Die 1. Staffel von Altered Carbon war eine der besten Sci-Fi-Buchverfilmungen der letzten Jahre und konnte sich mit den Anfängen des Sci-Fi-Meisterwerks The Expanse messen. Showrunnerin Laeta Kalogridis schuf wuchtige Neon-Bilder zur dystopischen Romanreihe von Richard K. Morgan. Sie erforschte in der Serie, was mit der menschlichen Psyche passiert, wenn wir uns von unserem Körper lösen und beliebig in neue Körper transferieren können.

© Netflix Joel Kinnaman in Altered Carbon Staffel 1

Als großes Hindernis der Reihe kann mit Sicherheit der Wechsel des Hauptdarstellers und somit der größten Bezugsperson der Zuschauerschaft und des Zugpferds von Staffel zu Staffel ausgemacht werden. Zu Beginn verfolgten wir Joel Kinnaman mit rosa Einhorn-Rucksack in der brutalen Cyberpunk-Welt. Staffel 2 mit Marvel-Star und Falcon-Darsteller Anthony Mackie wirkte beinahe wie eine neue Serie und konnte trotz der größeren Rolle von Renée Elise Goldsberry erzählerisch nicht mit dem Auftakt mithalten.

Netflix probierte sogar, ein ganzes Altered Carbon-Franchise aufzuziehen und brachte im März 2020 den schonungslosen Anime Altered Carbon: Resleeved heraus.

Seht den Trailer zur 2. Staffel der brutalen Sci-Fi-Serie:

Altered Carbon Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Altered Carbon ist Geschichte, doch Netflix hat noch mehr Sci-Fi in petto

Dass Netflix die Serie jedoch gleich absetzt und ihr keine Chance gibt, an Staffel 1 anzuknüpfen, erinnert an die Absetzung des Netflix-Sci-Fi-Highlights Sense8 vor vier Jahren. Die Serien scheinen zu wuchtig zu sein, um sie bei mittelmäßigem Erfolg erhalten zu können. Vor allem Science-Fiction verschlingt in seiner tendenziell bildgewaltigen Natur oftmals mehr Budget als andere Genres.

© Netflix Altered Carbon

Nachdem das deutsche Zeitreise-Drama Dark dieses Jahr sein Finale hatte und nur die dürftige Sci-Fi-Serie Another Life von Netflix für Staffel 2 verlängert wurde, können wir uns zumindest auf Away freuen. Die Weltraum-Serie mit Hilary Swank startet bereits am 4. September 2020.

Was Altered Carbon betrifft, können wir nur noch darauf hoffen, dass Amazon es mit Altered Carbon wie mit The Expanse macht: retten und großartiger Sci-Fi eine zweite Chance geben. Oder die Bücher weiterlesen.



Was habt ihr euch von Altered Carbon Staffel 3 erhofft?