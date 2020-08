Nach Vikings: Unheimlicher Trailer zur brutalen Sci-Fi-Serie mit Travis Fimmel

In der von Ridley Scott produzierten Science-Fiction-Serie Raised by Wolves wird eine faszinierende, brutale Zukunftsvision entfesselt. Hier ist er neue Trailer mit Vikings-Star Travis Fimmel.

Das Serienjahr 2020 ist erst vor wenigen Tagen um ein Sciene-Fiction-Highlight reicher geworden. Die Rede ist von Alex Garlands einnehmender Serie Devs. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Mit Raised by Wolves kündigt sich das nächste überaus vielversprechende Projekt an. Mit dabei ist Vikings-Star Travis Fimmel.

Alle 6 Alien-Filme in einer Blu-ray-Box Zum Deal Günstig bei Amazon

Vor zwei Wochen gab es die ersten bewegten Bilder aus der von Ridley Scott produzierten Science-Fiction-Serie zu sehen. Der neue Trailer setzt noch einmal mehr auf die unheimliche Stimmung und fährt am Ende einige spektakuläre Schauwerte auf. Rein visuell dürfte Raised by Wolves definitiv für Aufsehen sorgen.

Neuer Trailer zur Science-Fiction-Serie Raised by Wolves

Die Geschichte von Raised by Wolves erzählt von zwei Androiden, die als Vater (Abubakar Salim) und Mutter (Amanda Collin) auf einem fremden Planeten Menschenkinder großziehen, nachdem die Erde durch einen großen Krieg zerstört wurde. Doch dann taucht der unberechenbare Marcus (Travis Fimmel) auf und zettelt einen Glaubenskrieg an.

Schaut den neuen Trailer zu Raised by Wolves:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Abseits von unterkühlten Science-Fiction-Bildern und einer ordentlichen Ladung Action scheint Raised by Wolves vor allem daran interessiert zu sein, sich mit existenziellen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Das passt auch recht gut zu den jüngsten Alien-Filmen, die Ridley Scott ins Kino gebracht hat, Prometheus und Alien: Covenant.

Geschaffen wurde Raised by Wolves von Aaron Guzikowski, der bereits die Dramaserie The Red Road mit Aquaman-Star Jason Momoa in der Hauptrolle kreiert hat. Im Kino steckt er hinter den Drehbüchern zu Contraband, Prisoners und dem Papillon-Remake, das vor drei Jahren in die Kinos kam.

Die 1. Staffel von Raised by Wolves feiert am 3. September 2020 auf HBO Max ihre Premiere und ist hierzulande ab dem 16. September 2020 auf TNT Serie zu sehen.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Die besten Sci-Fi-Serien bei Netflix

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - empfehlen Andrea, Esther und Max die besten Science-Fiction-Serien bei Netflix und schauen, ob die 2. Staffel von Altered Carbon dazugehört:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vor zwei Jahren startete Altered Carbon bei Netflix mit der 1. Staffel und überraschte mit außergewöhnlicher Science-Fiction, worauf wir im Podcast ausführlich eingehen. Die 2. Staffel hingegen hat mit einigen Problemen zu kämpfen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch Raised by Wolves mit Travis Fimmel anschauen?