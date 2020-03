Altered Carbon & die 10 besten Sci-Fi-Serien bei Netflix, die sich wirklich lohnen

In der neuen Podcastfolge von Streamgestöber diskutieren wir die besten Sci-Fi-Serien von Netflix und wie gut die 1. und 2. Staffel von Altered Carbon sind.

Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm ist zurück bei Netflix und wir haben die 2. Staffel bereits gesehen. Andrea, Esther und Max empfehlen zu Beginn der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber von Sense8 über Dark bis zu 3% eure und unsere Sci-Fi-Lieblinge von Netflix - und geben Tipps, welchen Serien ihr schon nach Staffel 1 beenden könnt.

In der 2. Hälfte diskutieren wir, warum die 1. Staffel Altered Carbon so faszinierend und außergewöhnlich ist und was in der 2. Staffel (nicht) funktioniert.

Die 1. Staffel Altered Carbon ist außergewöhnliche Science Fiction

In der 1. Staffel Altered Carbon wacht der Elitesoldat Takeshi Kovacs nach 250 Jahren in einem Polizistenkörper (Joel Kinnaman) auf und in Staffel 2 in einem modifizierten Körper, der dem Militär gehört (Marvel-Star Anthony Mackie). Staffel 1 wirkte sehr roh und außergewöhnlich, war brutal und führte uns mit einem Detektivplot gut in die komplexe Welt ein, die Andrea, Esther und Max im Podcast zum Philosophieren animiert.

Was passiert mit dem menschlichen Geist, wenn der Körper austauschbar wird? Auch den Einsatz von Nacktheit und Gewalt loben wir im Podcast. Staffel 2 traut sich viele Vorteile der 1. Staffel nicht mehr auszuspielen und hat mit einigen Problemen zu kämpfen, auf die wir ausführlich eingehen.

Die 10 besten Sci-Fi-Serien von Netflix

Wir haben uns eure Bewertungen angeguckt und Altered Carbon befindet sich derzeit auf dem 5. Platz eurer liebsten Sci-Fi-Serien von Netflix. Eine Special Mention geht natürlich an Star Trek: Discovery, das zwar hierzulande auf Netflix läuft, aber im Original von CBS produziert wird.

Die besten Sci-Fi-Serien des Streaming-Dienstes nach eurer Bewertung:

Besser als Black Mirror schneidet in den letzten 5 Jahren im Sci-Fi-Serien-Vergleich zu anderen Streaming-Diensten übrigens nur Westworld bei Sky Ticket ab.

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@strawstar ), Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Max Wieseler (@wieselmax ).



Weitere Streamgestöber-Folgen zu Netflix

