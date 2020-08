Schnell nachholen: Netflix kickt 56 Filme und Serien aus dem Programm

Mehr als 50 Filme und Serien fliegen in den nächsten Tagen bei Netflix aus dem Programm. Jetzt heißt es, Horror, Christopher Nolan-Werke und Komödien schnell nachzuholen, bevor es zu spät ist.

Netflix überholt sein Angebot. Wenn neue Filme und Serien dazukommen, müssen alte weichen, deren Lizenzen auslaufen oder die sich schon ewig im Programm befinden. Einige Sachen könnt ihr jetzt noch schnell nachholen, vor bei Netflix Ende August/Anfang September den Abgang machen.

Christopher Nolan-Film verschwindet bei Netflix

Während gerade mit Tenet der neuste Regiestreich von Christopher Nolan in den Kinos aufschlägt, verabschiedet sich Netflix von seinem vierten Spielfilm, Prestige - Die Meister der Magie. Wer Hugh Jackman und Christian Bale bei Zaubern zusehen will, sollte das bei Netflix bis Montag, den 31. August tun.

Prestige Der Meister Der Magie - Trailer (Deutsch)

Netflix dünnt Horror und Komödien im Streaming-Angebot aus

Oscargewinner wie The King's Speech, Rätsel-Blockbustern wie The Da Vinci Code, Johnny Depp-Fantasy wie Dark Shadows müssen gehen. Neben mehreren Anime-Serien verlässt außerdem Horror wie die 3-teilige amerikanische The Grudge-Reihe das Netflix-Programm.

Der Fluch - Trailer (Deutsch)

Darüber hinaus gehen vielen Komödien: Gleich 3 Adam Sandler-Filme verlassen das Netflix-Programm zum September und im deutschen Comedy-Bereich verabschieden sich Til Schweiger (Zweiohrkücken), Matthias Schweighöfer (What a Man) und Bastian Pastewka (Morgen hör ich auf) gleichermaßen.

Diese Filme verschwinden am 28. August bei Netflix

Diese Filme und Serien verschwinden am 31. August bei Netflix

Diese Filme und Serien verschwinden am 31. August bei Netflix

Diese Filme verschwinden am 1. September bei Netflix

Diese Serien verschwinden am 8. September bei Netflix

Tales of Irish Castles - Staffel 1



Diese Serien verschwinden am 12. September bei Netflix

Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig - Staffel 1

Diese Serien verschwinden am 14. September bei Netflix

Ronja Räubertochter - Staffel 1



Tilda Apfelkern - Staffel 1

Die Germanen - Staffel 1

Die Wikinger - Staffel 1



Die Frauen der Wikinger - Staffel 1

Welche Filme und Serien werdet ihr bei Netflix noch schnell nachholen, bevor sie verschwinden?